Ekteskapet som endte med død: Slik forsøkte Noura å redde en av Syrias mest kjente aktivister

Her forteller Noura Safadi VG om hvordan mannen hun forelsket seg i i 2011, og som ble kåret til en av verdens ledende tenkere året etter, endte opp drept i et syrisk fengsel.

– Hvordan jeg husker Bassel? Blikket hans og stemmen hans er fortsatt med meg. Han var veldig sensitiv. Han var en god elsker.

Noura Ghazi Safadi fortsetter:

– Hvordan verden husker ham? Han var en mann som insisterte på fredelig revolusjon, alt han ønsket var å dokumentere brudd på menneskers rettigheter. Han ville fortelle verden om hva som skjedde i Syria.

I starten av august i år kom bekreftelsen: Bassel Khartabil ble henrettet av syriske myndigheter i det beryktede Adra-fengselet i Damaskus i 2015, etter tre års fangenskap.

Den unge syreren, som jobbet om dataprogrammerer, ble raskt kjent for å kjempe for åpent, fritt internett i landet. Han krediteres blant annet for å ha skaffet syrere programvare som unngikk regimets forsøk på sensur og overvåkning.

Magasinet Foreign Policy rangerte i 2012 Khartabil som nummer 19 på en liste over verdens mest innflytelsesrike tenkere. Begrunnelsen var at han «insisterte, mot alle odds, på en fredelig syrisk revolusjon.»

HJEMME: Et bilde av Bassel Khartabil hjemme, før han ble arrestert. Foto: Privat

Forelskelse under kamp for fengslede venner

Forsøket på en fredelig revolusjon i Syria, gikk aldri som mange håpet på: Massakre, kjemiske våpen som kveler barn, ekstremister, knuste byer, masseflukt, og stormaktskonflikt er konsekvensen av en krig ingen klarer å vinne.

For Bassel Khartabils kone, advokaten og menneskerettighetsforkjemperen Noura Ghazi Safadi (36), er konsekvensen mer personlig: Hun har blitt enke.

Onsdag denne uken intervjuet VG Noura over telefon fra hennes hjem i Damaskus. Hun har så langt insistert på å bli i Syria. Bare to dager før intervjuet fant sted, avsluttet hun en 20 dager lang sultestreik.

– Jeg møtte Bassel i 2011, kort tid etter at revolusjonen hadde startet. Det var de fineste dagene i våre liv. Vi gjemte oss for regimet, vi kjempet for løslatelse og rettighetene til våre fengslede venner, og vi forelsket oss.

FORLOVELSE: Her er Noura og Bassel fotografert under forlovelsesfesten i oktober 2011. Foto: Privat

Kjoler, sminke og en fengselscelle

Det samme året, i oktober 2011, forlovet de seg.

– Vi følte oss frie for første gang, vi var fulle av optimisme, sier hun.

Gleden var kortvarig: I mars i 2012, to uker før deres planlagte bryllup, ble Bassel arrestert. Som tusenvis av andre politiske fanger i Syria, var han anklaget for å motarbeide den syriske staten.

– Jeg skal fortelle deg noe jeg ikke har fortalt mange: Natten før han ble arrestert, snakket han i søvne. Han sa han var redd for å bli tatt.

Adra-fengselet i Damaskus er notorisk kjent for tortur og massedrap. Da Bassel ble overført dit, fikk Noura fortsatt besøke ham. Hun var advokat, kjente mange i fengselsadministrasjonen og fikk tilgang.

I tre år møtte hun Bassel i fengsel til jevnlige samtaler.

– Vi snakket om alt mulig. Ofte brukte vi de ti første minuttene til å snakke om kjærlighet, deretter om revolusjonen og feiltrinnene den syriske opposisjonen gjorde i kampen mot regimet. Vi snakket om familie og om filosofi, sier hun.

Der, i fengsel, erklærte de seg som ektepar.

I et notat skrevet i fangenskap (se øverst) skriver Bassel: «Vi brukte det første året av vårt ekteskap til å holde hender gjennom 465 timer i løpet av 155 besøk.»

TAKKNEMLIG: EN notat Bassel ga til Noura i 2013. Foto: Privat

– Bassel leste alt han kom over, og han skrev alltid notater om bøkene han leste og ga de til meg. Han lærte meg engelsk, vi spilte spill. Vi levde vårt gifte liv slik, i fengsel.

Noura var kjent med livet i fangenskap. Hennes far var i sin tid politisk fange. Hun hadde vokst opp rundt tidligere politiske fanger, og de ga henne tips:

– Jeg pyntet meg alltid når jeg skulle besøke ham, tok på meg fine kjoler og sminke. Jeg ville at Bassel skulle forbli sterk, og ikke miste motet.

En av tusenvis døde

Bassel ble mindre og mindre positiv jo lenger han satt fengslet. Utsiktene for syrias politiske fanger, så generelt ikke gode ut:

Ifølge Amnesty International er hele 75.000 mennesker som er rapportert savnet, først arrestert av syriske sikkerhetsmyndigheter. Bare i ett fengsel alene, Saydnaya i Damaskus, skal så mange som opptil 13.000 mennesker ha blitt henrettet mellom 2011 og 2015.

– Vi snakket sammen for siste gang den 3. oktober 2015, det var på bursdagen min. Han sa han skulle bli overført til et ukjent sted. Jeg hørte aldri fra ham igjen.

Ryktene begynte å gå om at Bassel var henrettet, men i to år, helt til bare for noen uker siden, hadde Noura et håp.

– Jeg nektet å tro at han var død, men unngikk samtidig å prøve å få det bekreftet. Til slutt fikk jeg beskjed fra myndighetene. Han ble drept kort tid etter at han ble overført.

Nå prøver Noura å se videre. Det var derfor hun sluttet sultestreiken. I en tekst til sine mange tusen følgere, verden over, skriver hun:

«For Bassels skyld vil jeg leve og være sterk og vakker. For familien min vil jeg ikke ta livet mitt sakte. Jeg skal forbli Noura. Min reise er lang, og jeg vil ikke se meg tilbake eller la meg knekke.»