Den syriske jenta var begravet i utbombet bygg, her reddes hun

ISTANBUL (VG) Mens hun hyler av smerte og redsel, driller redningsmannskapet seg inn til den syriske jenta i et bombet bygg i Aleppo.

En redningsaksjon som Syrian Civil Defence (SDF) har gjennomført, og selv filmet, fanger dramaet i Aleppo etter at et bygg er blitt bombet. VG har fått tilgang til opptaket gjennom nyhetsbyrået Reuters, og som du kan se over ender det godt denne gangen:

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Dekket i støv og skjelvende av frykt hentes den unge jenta ut, fra et bygg der femten andre, hovedsakelig kvinner og barn, ble skadet.

– Under søket hørte vi en lyd. Det var lyden av lille Ghazal, sier en av arbeiderne som var med på å grave ut den 5 år gamle jenta.

Men bilder SDF, og flere nyhetsbyråer, har tatt i Aleppo de siste dagene, tegner en grusom virkelighet, der de fleste forsøkene på å hente sårede ut av ruinene ender med at man finner omkomne.

Les også: Helsearbeidere blir drept når de forsøker å redde liv

Mange barn drept



Minst 400 er blitt drept i bombetoktene som startet etter at våpenhvilen kollapset i forrige uke.

– Helt siden våpenhvilen tok slutt har vi sett den mest intense bombingen av Aleppo, og de mest intense krigshandlingene siden krigen begynte. Det meldes om flere titalls drepte hver dag, og vi vet av erfaring at når så mange sivile dør, så er rundt halvparten av dem barn, sier Ola Ulmo i Norges Røde Kors til VG på telefon fra Syria.

Han er imponert over innsatsen fra «de hvite hjelmene», som blant annet var de første til å komme fram da 18 vogntog med nødhjelp ble ødelagt og rundt 20 sivile ble drept i et angrep 19. september.

– De hvite hjelmene gjør en fantastisk innsats og har utvilsomt reddet mange liv, med sine egne liv som innsats, sier Ulmo.

Røde Kors i Syria: Verre enn noensinne

BÆRES BORT: Kroppen til en ung gutt som er dratt ut av et bombet bygg bæres bort av hjelpearbeidere i al-Shaer nabolaget i Aleppo på tirsdag. Foto: Ameer Alhalbi , AFP

Russland fortsetter angrepene



De syriske regjeringsstyrkene, støttet av russiske bombetokt følger en brutal strategi for å drive sivile ut:

Bombene og beleiringen av Øst-Aleppo gjør livet ulevelig, sivile og dem som overgir seg tilbys «fritt leide» til regimekontrollerte områder, med målet om å kunne knuse det som blir igjen av motstand.

Les også: USA om Russland i Syria: – Barbarisk

Og den taktikken har man ingen planer om å legge vekk. Myndighetene i Kreml sier Russland kommer til å fortsette luftangrepene i Syria, til tross for amerikanske advarsler, melder NTB.

– Moskva fortsetter luftangrepene for å støtte de syriske styrkenes antiterroraksjoner, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov torsdag.

USAs utenriksminister John Kerry sa onsdag at landet vil kutte all kontakt med Russland om samarbeid i Syria hvis ikke bombingen av Aleppo stanses.

USA, Storbritannia og Frankrike har allerede beskyldt Russland for krigsforbrytelser i Syria. USA og Russland har de ledende rollene i Støttegruppen for Syria, men er i en ordkrig med hverandre som har ført til en splittelse som er verre enn den har vært på lenge.