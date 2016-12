Den kaotiske krigen: Disse gruppene kjemper i Aleppo

Krigen om Aleppo omtales ofte som en kamp mellom opprørere og Den syriske regjeringshæren. I virkeligheten er begge sider et lappeteppe av ulike grupper, med ulike mål.

OPPRØRSSIDEN:

Jaysh al-Fatah:

En bred koalisjon av islamistiske krigere som samlet seg i krigen mot Assad etter at Russland begynte å bombe nordlige Syria og Aleppo i 2015. Deres største undergrupper er:

Jabat Fateh al-Sham (Tidligere Nusra-fronten/al-Qaida): Dette er gruppen som tidligere var al-Qaidas undergruppe i Syria, de har nå skiftet navn og hevder at de ikke lenger er underlagt terrorgruppen. Likevel er det få observatører som mener at deres ideologi er endret. Ekstremistene er blant de sterkeste opprørsgruppene i Syria. FN har tidligere bedt gruppen trekke seg ut av østlige Aleppo, for lettere å få til en våpenhvile.

Se VG-intervju med al-Qaida-krigere i Syria her:

Ahrar al-Sham: Dannet av sunnimuslimske islamister og salafister allierte med Det muslimske brorskapet, med mål om å lage en religiøs sunnistat i Syria. Gruppen er en av Syrias største. Samarbeid med al-Qaida-allierte ekstremister til tross: De avviser ideen om internasjonal jihad, og har realtivt bred støtte i opprørskontrollerte områder.

Fatah Aleppo:



En allianse av ulike opprørsgrupper både bestående av vestligstøttede opprørere og islamistgrupperinger. Amnesty, som har kritisert begge sider i konflikten, mener gruppen har begått krigsforbrytelser i kampene i Aleppo.



Mest sentralt står Den frie syriske hær: En mer moderat opprørsgruppe, som består av mange mindre opprørsgrupper også inne i Aleppo. Gruppen var dominerende i starten av krigen, men andre mer radikale grupper har de siste årene fått mer makt på opprørssiden.

BELEIRET: Opprørskrigere som fortsatt befinner seg inne i beleirede Aleppo, fotografert torsdag 8. desember. Foto: Abdalrhman Ismail , Reuters

REGIMESIDEN:

Iranske styrker: Den iranske revolusjonsgarden kjemper og dør i Aleppo. Flere høyerestående offiserer er drept i kampene om byen.

Fatemyion: Den mektige iranske revolusjonsgarden rekrutterer tusenvis av afghanske menn som bor i Iran, for å delta i krigen i Syria. Under iransk militærkommando kriger de i den såkalte Fatemiyoun-brigaden, en egen brigade bestående av sjiamuslimske afghanske flyktninger fra Iran. De er nå en av de største brigadene av fremmedkrigere som kjemper i Syria, og er aktive i Aleppo.

Les VG-intervjuet med en afghansk flyktning i Iran som måtte reise til krigen i Syria

Irakere: I de sørlige delene av byen har irakiske sjiamuslimske militsgrupper på Assads side kjempet mot opprørerne lenge. Flere av disse gruppene er støttet av Iran militært og økonomisk. De ble i utgangspunktet dannet for å kjempe IS i Irak, men kjemper nå også på Assads side i Syria.

DØDE VED ALEPPO: Kommandør i den iranske revolusjonsgarden Hossein Hamedani døde kamp ved Aleppo i 2015. Bildet er fra hans begravelse i Teheran. Foto: Vahid Salemi , AP

Hizbollah: Den sjiamuslimske libanesiske militsen som støttes av Iran, har deltatt på Assads side siden starten av krigen. Først i hemmelighet, og etter 2013, helt åpent. De har lenge vært en støttespiller av Baath-partiet til Assad og har nå flere tusen krigere inne i Syria. De er også aktivt i kampen mot opprørerne i Aleppo.

Gruppen står på USAs terrorliste. Hizbollahs militære gren er oppført på EUs terrorliste.

Den syriske hæren: I starten av krigen hadde Syrias hær 300.000 soldater. Nå fem år senere er mindre enn 1/3 igjen, men styrker kjemper fortsatt i frontlinjen sammen med sine allierte fra nabolandene.

Russiske flystyrker: Høsten 2015 entret Russlands flyvåpen konflikten og har hjulpet Assad med å snu krigen til hans fordel, blant annet med et stort fokus på å knuse opprørerne i Aleppo.

KJEMPET FOR ASSAD: Begravelse for en død Hezbollah-kriger som døde i Aleppo i kamp for regimet i oktober 2016. Foto: Ali Hashisho , Reuters

DISSE VÅPNENE BRUKES I ALEPPO:

Tønnebomber:

Tønnebomber er laget av oljefat eller tønnelignenede sylindre fylt med sprengstoff, spikre og annet skrapmetall som sprer seg utover og rammer tilfeldig idet tønnen treffer bakken. De kan slippes fra fly eller helikoptre. Utallige sivile i Aleppo er drept av regimets bruk av tønnebomber.

Foto:

Helveteskanoner:



Aleppos opprørere har aktivt brukt de hjemmelagde, såkalte helvetekanonene, som skytes fra bakken mot områder det syriske regimet kontrollerer. Våpenet fungerer ved at en gassylinder med eksplosiver og metallskrap skytes ut. Det er svært vanskelig å treffe et spesifikt mål med våpenet, og mange sivile i vestlige Aleppo er drept av våpenet.

Les mer om våpenet her.

Opprørskrigere bruker en hjemmelaget kanon i kamper mot regimet i 2012. Slike våpen har tatt mange uskyldige liv. Foto: Nur Halab , AFP

Bunker-buster: Det siste året har regimet og Russland i økende grad blitt beskyldt for å bruke en ny type bombe mot østlige Aleppo, kalt Bunker Buster Bomb. Bomben kan penetrere bygninger ned til kjellernivå, og ødelegge bygningsstrukturer under bakken.

I Aleppo har dette våpenet skapt ytterligere panikk, fordi skoler og sykehus under bakken nå ikke lenger er trygge.