CNN: Pentagon vurderer å foreslå amerikanske bakkestyrker i Syria

Ifølge CNN vurderer forsvarsdepartementet å legge frem et forslag om amerikanere på bakken i Syria – for å få fart på kampen mot IS.

Men avgjørelsen er opp til USAs nye president Donald Trump, understreker en anonym kilde overfor TV-kanalen. Forsvarsministeren har fått i oppdrag å – i løpet av februar – komme med et forslag til hvordan IS kan bekjempes.

Og da diskuteres også bakkestyrker, ifølge CNN.



I dag skulle nye fredssamtaler mellom syriske opprørere og det syriske regimet startet i Kasakhstan, i regi av Iran, Tyrkia og Russland. Men samtalene ble utsatt til i morgen.

Samtalene skjer bak lukkede dører og er en forberedelse til FN-ledede Syria-forhandlinger, som starter i Genève 23. februar.