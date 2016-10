Bombene stenger Aleppos siste skoler

ISTANBUL (VG) Klasserom i underjordiske rom skulle gi barna i Øst-Aleppo en siste mulighet til skolegang. Men bruken av «bunkers-bomber» hindrer den muligheten.

– Jeg er veldig redd for flyene. De kommer og bomber skolene. De bomber der folk samles, og mange dør, forteller ti år gamle Tulin, i et intervju VG har fått tilsendt fra Redd Barna, gjort inne i de opprørskontrollerte områdene i Aleppo.

Tulin var elev på én av de 13 underjordiske skolene Redd Barna har åpnet for at elever i Øst-Aleppo skulle få muligheten til å fortsette sin skolegang midt i krigshelvetet som har rast i fem år, og som nå er inne i en fase der bombarderingen er uten opphør.

Alle skolene stenges



Bruk av såkalte bunkers-bomber i angrepene mot Aleppo gjør at skolene plassert under jorden nå er utrygge. Både skoler over og under bakken stenges, og opptil 100.000 barn risikerer å ikke få fullført skolegangen, melder Redd Barna.

Rektoren Omar har jobbet i Øst-Aleppo siden 2012. Etter noen år med krigføring, klarte de å finne måter å få skolevesenet delvis på plass igjen. Nå har den økte bombarderingen gjort det umulig.

– Utdanningen rammes verre og verre. De nye russiske flyene har tyngre bomber, som bunkers-bomber. Disse pulveriserer et bygg fullstendig, og ødelegger også underjordiske rom. De etterlater seg kratere ned til fem meters dybde, forteller Omar.

– Foreldere var allerede redde for å sende barna sine til skolegang, fordi bombene slippes der mange mennesker samler seg, utdyper han.

Kaldt og mørkt



10 år gamle Tulin forteller at hun var glad for å få muligheten til å lære i de underjordiske skolene, og at hun vil savne det. Men skolegangen under jorden var ganske anerledes enn i en vanlig skole.

UTBOMBET: Dette klasserommet, i en vanlig skole over jorden, er i en skole i Øst-Aleppo som ble truffet av en bombe i januar i år. Foto: Khalil Ashawi , Reuters

– Jeg likte å få undervisning der, men det var kaldt og dårlig lys, og ingen skolegård. Vi kunne ikke leke med vennene våre, forteller hun.

Tiåringen forteller at hun og familien er livredde under bombarderingen, da gjemmer de seg i kjelleren hjemme. En av Tulins venner mistet nylig livet forklarer hun.

– Hun var ti år gammel, akkurat som meg, og lå hjemme og sov da en bombe traff bygget ved siden av huset hennes, og nå er hun død.

Tolv år gamle Amjad forteller at han tror skolene bevisst blir utsatt for bombeangrep.

– De vil ikke at vi barn skal vokse opp og lære, og gjenoppbygge dette landet. Jeg drømmer om å bli ingeniør og bygge opp alle husene som er blitt ødelagt, sier han.

– Når vi gikk i kjellerne og bomberommene for å få undervisning, så var det ok for læring, men for helsen var det ikke bra siden lyset og luften var så dårlig, forteller han.

Angrep sykehus



Det største sykehuset i de opprørskontrollerte delene av Aleppo er angrepet med tønnebomber, ifølge en syrisk-amerikansk hjelpeorganisasjon, melder NTB.

– To tønnebomber traff M10-sykehuset, og det meldes også om klasebomber, opplyser Adham Sahloul i Syrian American Medical Society.

Ifølge Leger Uten Grenser har de siste dagers angrep mot de østlige delene av Aleppo forårsaket «et blodbad». Ifølge den syriske eksilgruppen SOHR ble minst 20 sivile drept i angrepene fredag, blant dem seks barn.

Over 220 mennesker skal være drept siden syriske regjeringsstyrker med russisk luftstøtte innledet offensiven mot de opprørskontrollerte delene av Aleppo 22. september.

Rundt 250.000 mennesker lever i de opprørskontrollerte delene av byen, som beleires av regjeringsstyrker.

1,2 millioner mennesker lever i de regjeringskontrollerte delene av Aleppo, som opplever daglige raket- og granatangrep fra opprørere.