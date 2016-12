Bana (7) tvitret fra Aleppo – nå er hun borte fra sosiale medier

«Vi er sikre på at hæren fanger oss nå. Vi ser hverandre en annen dag kjære verden. Farvel».

Det er den siste meldingen på Twitter-kontoen som 7 år gamle Bana Alabed delte med moren Fatemah før den ble slettet, melder CNN.

Twittermeldingen er signert av Fatemah, merket med emneknaggen #Aleppo.

På kontoen tvitret 7-åringen og moren om dagliglivet øst i Aleppo i Syria til over 130.000 følgere.

For bare en uke siden skrev moren Fatemah på kontoen at de var under kraftige bombeangrep, og at det da ville bli deres siste melding.

De ba twitter-følgerne sine om å fortsette å snakke for de over 200.000 menneskene som fortsatt er fanget i byen etter deres død.

ØDELAGT: Krigen har ødelagt store deler av Aleppo. Nå forsøker den syriske hæren og sette inn nådestøtet mot opprørerne i byen. Foto: Abdalrhman Ismail / Reuters / NTB scanpix

Ville dele med verden



«I kveld har vi ikke et hus, det er bombet og i ruiner. Jeg så død, og jeg døde nesten. – Bana #Aleppo», skrev de deretter på kontoen med et bilde av Bana cirka syv timer etter de første meldingene.

Til tross for de dramatiske meldingene for litt over en uke siden fortsatte de å være aktive på Twitterkontoen – inntil i går.

Moren Fatemah skal ha opprettet kontoen slik at datteren kunne «dele livet sitt her med verden».

Tusenvis på flukt



Tusenvis av sivile er drevet på flukt og over 600 personer skal være drept de siste tre ukene.

I Aleppo skal den syriske regjeringshæren nå ha gjenerobret over 60 prosent av byen – som har vært delt mellom regimet og opprørsstyrker siden 2012.

Hæren startet sin siste offensiv mot Aleppo i midten av november. Minst 311 sivile, deriblant 42 barn er drept under hærens fremrykking, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

På den andre siden er rundt 70 sivile, deriblant 28 barn, blitt drept i samme periode som følge av opprørernes våpenbruk, ifølge SOHR.

