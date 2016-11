Bana (7) tvitret fra Aleppo i natt:– Jeg så død og døde nesten selv

Til sine 130.000 følgere på det sosiale mediet viser syvåringen og moren livet i den krigsrammede byen.

Bana Alabed er syv år gammel, og bor øst i den syriske byen Aleppo. Sammen med moren har hun en Twitter-konto med over 130.000 følgere, hvor hun skriver om livet i byen.

I september tvitret hun at hun «leser for å glemme krigen», og kontoen viser bilder og meldinger preget av redsel og bomber. Familien ønsker at verden skal be for dem, og de fleste tweetene avsluttes med emneknaggen «Stå sammen med Aleppo».

Dramatisk natt



I natt tok regimestyrker kontroll over seks bydeler i den syriske byen hvor Bana bor med familien sin, og sendte 10.000 sivile på flukt. Gjennom natten har det kommet flere meldinger som beskriver hvordan militæret har inntatt bydelen.

Mandag morgen bekrefter eksilgruppen SOHR at regimestyrkene har inntatt Al-Sakhour i østlige Aleppo.

Moren, Fatemah, ba i natt alle følgere om å be for dem.

– Bombet og i ruiner



Kort tid etter skrev de at dette ville bli deres siste melding fordi de var under store bombeangrep. De ba om at når de døde at følgerne skulle fortsette å snakke for de rundt 200.000 menneskene som fortsatt er fanget i byen.

Syv timer etter at de to første meldingene, la de ut et bilde av Bana hvor de skriver: «I kveld har vi ikke et hus, det er bombet og i ruiner. Jeg så død, og jeg døde nesten. – Bana #Aleppo»

I forrige uke la de ut en rekke videoer som viser tunge støvskyer etter bomber. På fredag la hun ut et bilde av støvskyene med teksten: «Mine venner, dette er ikke skyer, det er våre hus»

I september startet Assad en ny offensiv mot de opprørskontrollerte områdene i Aleppo. Det skjedde etter at våpenhvilen i landet brast i midten av september. Deretter ble byen utsatt for de verste angrepene de hadde sett på flere måneder, mens verdens ledere prøvde å redde våpenhvilen.

