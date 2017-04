Assads ofre: Derfor er de glade for USAs angrep

Mennesker som de siste årene har vært hardt rammet av det syriske regimets overgrep, reagerer med glede på Trump og USAs angrep mot Bashar al-Assads flyvåpen.

USAs angrep på en syrisk flybase, der Trump hevder at det kjemiske angrepet ble iverksatt fra, er en lettelse for mange opposisjonelle syrere fredag morgen.

I flere år har utallige syrere i opprørskontrollerte områder blitt drept, angrepet og forfulgt, uten at andre stater har valgt å stoppe angriperne med makt.

Her er noen umiddelbare reaksjoner:

Legen: Et hvert menneske bør være glade

Hamza Alkateb, en lege som behandlet krigsskader i Øst-Aleppo helt til han ble evakuert i desember, sier til VG fredag morgen:

– Faktisk burde et hvert menneske være glade for at flybasen til en kriminell som Assad blir ødelagt i et angrep. Dessverre vil ikke dette ende grusomhetene i Syria, fordi det fortsatt er mange flybaser, styrt av flere ulike aktører, som fortsatt dreper sivile i Syria.

Gassoffer og torturoffer

Den syriske fotografen Abed Kontar, som selv ble et offer for gassen i Idlib denne uken, sier:

– Jeg håper angrepene ikke stopper. Assads forbrytelser må stoppes. Så mange syrere er drept og sendt på flukt, sier han til VG fredag morgen.

Omar Alshogre (21) overlevde er at Syrias verste torturfengsler. Han satt i regimets fengslet i over tre år fra han var 17 år gammel.

– Det er ikke det at vi ønsker mer krig i Syria, men jeg tenker at Assad må stoppes på et vis. USAs har bombet et militært område, og det er noe annet enn å bombe sivile områder, slik Assad har gjort i så stor grad. Assad er fortsatt svært sterk i Syria, med sterke allierte, sier han.

Opprørstalsmann: Helt nødvendig flyangrep

Maher al-Hamdan, rådgiver og talsmann for den syriske opprørsgruppen Ahmad al-Abdo, som er tilknyttet Den frie syriske arme, sier til VG fredag morgen:

– Dette skulle skjedd allerede i 2013. Det har vært helt nødvendig å utføre flyangrep mot et så kriminelt regime. Med dette angrepet ser jeg at det finnes rettferdighet og menneskehet igjen. Jeg er veldig glad for at dette nå skjer. Nå må også europeiske landene ta sterkere grep mot Assads regime, sier al-Hamdan.

Han legger til at hans gruppe støtter amerikanerne i det de nå har gjort, og at han håper verdenssamfunnet nå blir mer effektive i å stoppe Assads overgrep.

USA dreper også sivile

Assad-regimet og Russland er beskyldt for en rekke krigsforbrytelser og drap på sivile i Syria. Men også USA og deres koalisjon, som har bombet IS-områder i Syria de siste årene, har drept et ukjent antall sivile: Les mer om den amerikanskledede koalisjonens drapene på sivile her.