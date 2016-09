Ammar (31) var vitne til nødhjelpsangrepet: En ond sirkel av galskap og helvete

Omringet av flammer så hjelperarbeideren Ammar Alselmo ansatte i Røde halvmåne ligge døde på bakken. Her forteller han VG om angrepet han var vitne til.

Mandag kveld sto den 31 år gamle syreren i landsbyen Orum al-Kubra utenfor Aleppo, mens det brant kraftig rundt ham. I videoklipp han har sendt til VG under et døgn senere, viser han frem døde, ødelagte kropper.

– Dette er kroppene til medlemmer av Syriske røde halvmåne, roper han.

Han hadde nettopp vært vitne til det han sier var et syrisk regimeangrep. Minst 20 mennesker ble drept i det angivelige angrepet mot nødhjelpskolonnen. 18 av de 31 lastebilene og vogntogene i kolonnen ble fullstendig ødelagt.

De skulle frakte nødhjelpsforsyninger til 78.000 mennesker. FN og Røde Kors har tirsdag fordømt angrepet.



MANDAG KVELD: Se video av Ammar Alselmo (t.v.) på stedet for angrepet øverst i artikkelen. Foto: , Privat

Syriske eller russiske fly anklages for å stå bak. Opprørsstyrkene i Syria har ikke egne angrepsfly. Ifølge Reuters hevder amerikanske myndigheter sent tirsdag kveld at det var russiske fly som sto bak, men Russland avviser beskyldningene.

Les også: Leger forteller om kjemisk angrep i Aleppo: «Luften var gul»

– Så helikoptre slippe tønnebomber



Etter å ha fått tilsendt spørsmål fra VG tirsdag ettermiddag, har Alselmo sendt over en rekke lydklipp som svar:

– Jeg er 31 år gammel og før revolusjonen i Syria var jeg engelsklærer. Men nå jobber jeg som leder i sivilforsvaret «De hvite hjelmene» i Aleppo.

– Hva så du mandag kveld?

FØR KRIGEN: Ammar Alsalmo var engelsklærer før krigen i Syria startet. Foto: Privat

– Jeg var på stedet der nødhjelpslageret og lastebilene med nødhjelp ble angrepet. Et helikopter kom fra regimekontrollerte områder mot Orum al-Kubra. Helikopteret slapp to tønnebomber på varehuset, men også lastebiler ble angrepet. De var fulle av mel, medisiner og tepper.

– Var du nære da angrepet skjedde?

– Jeg var så nære at jeg så helikoptrene og jeg så tønnebombene, og deretter brannen som fulgte. Det var galskap, jeg kan ikke forklare dette øyeblikket, sier han til VG.

– Hva gjorde dere på stedet?

– Vi prøvde å slukke brannen og frakte skadede i ambulanser, vi måtte trekke oss unna flere ganger på grunn av nye angrep. Dette er bare en ond sirkel av galskap og helvete, sier han.

Videoene Alselmo har sendt over til VG viser skadene etter angrepet på varelageret. Han viser frem medisiner på bakken, og tepper med logoen til FNs flyktningorganisasjon UNHCR. I tillegg viser han frem bleier til barn fra Røde halvmåne.

Se trailer: Ny Netflix-dokumentar om The White Helmets i Syria

Ammar forklarer at lastebilene i utgangspunktet kom fra de regimekontrollerte områdene og at nødhjelpen var forhandlet frem av Røde Halvmåne. Varelageret var ifølge ham kjent for å huse nødhjelp fra denne organisasjonen.

Ifølge New York Times skal angrepet ha vært et såkalt «Double tap-angrep», en taktikk russiske og syriske styrker har brukt i flere tilfeller i Syria. Først skal konvoien har blitt angrepet, og da hjelpearbeidere kom til for å redde overlevende, kom det to nye angrep.

Røde Kors-talsmann Benoit Carpentier opplyser at lederen for den syriske Røde Halvmånes underavdeling var blant de 20 som ble drept i angrepet.

Syrisk forstad under våpenhvile: Sultne, omringet og klare til å overgi seg

ØDELAGT: Nødhjelp ligger strødd etter angrepet mandag kveld. Foto: Omar Haj Kadour , AFP

– En grusom handling



NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet på hjelpekonvoien.

– Angrepet var en grusom handling som viser hvor grusom denne konflikten er blitt og hvordan uskyldige mennesker enda en gang rammes hardt, sier Jens Stoltenberg til norsk presse i New York.

Han mener det er nok et eksempel på hvordan krigen i Syria rammer uskyldige sivile og hjelpearbeidere.

– Det er moralsk fullstendig uakseptabelt og et grovt brudd på all internasjonal lov, sier han, og understreker at angrepet bare forsterker behovet for å få til en politisk løsning.

Også statsminister Erna Solberg (H) fordømmer på det sterkeste angrepet.

– Det er nok vold nå. Det syriske folk fortjener slutt på sult, lemlestelse, død og lidelse, sier hun til VG.

– 13,5 millioner mennesker i Syria trenger nødhjelp. Norge er det femte største giverlandet i verden til Syria-krisen og vi maner alle parter til å stanse angrep mot sivile og hjelpearbeidere, og slippe nødhjelpen frem umiddelbart. Hovedansvaret for dette ligger hos de syriske myndighetene, sier hun.

Jan Egeland er helt sentral i fredsforhandlingene i Syria, som tilrettelegger for FNs arbeidsgruppe for beskyttelse av sivile i landet. Han er også generalsekretær i Flyktninghjelpen.

– Dette er uten sammenligning et at de verste angrepene på en humanitær konvoi som krysser en frontlinje, skriver han i en e-post til VG tirsdag ettermiddag.

Han krever at det igangsettes en etterforskning slik FN ber om. President i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv, er også svært frustrert.

– Det er dramatisk, det er sjokkerende, det er trist og det er et brudd på internasjonal humanitær rett. Her blir et humanitært lager og en konvoi med mat og medisiner, som er godt varslet og merket, beskutt. Og det fører til at de som skal hjelpe ofre, selv blir ofre. Dette er et angrep på humanitet, sier han i et intervju med VG.