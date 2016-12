Aleppos yngste fotograf fortvilet etter evakuering

KILIS (VG) I over to år filmet han krigens herjinger, og ble kjent som Øst-Aleppos yngste fotograf. Nå vil Hemeidi Azizza (13) helst dra tilbake.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

Denne uken ble 13-åringen evakuert sammen med familien, og er nå i Atarb i et opprørskontrollert område.

Faren har via VGs tolk i Kilis i Tyrkia sendt en rekke korte videoklipp som viser ham og sønnen på jobb i Øst-Aleppo, der de filmet kampene om byen, som nå er under regjeringshærens kontroll mens evakueringen av byen sluttføres.

– Det var veldig synd at vi måtte gi opp og forlate vår by, og helst ville jeg dratt tilbake, selv om byen var under beleiring, sier 13-åringen til VG.

– Jeg har sett mye trist, som sårede mennesker på gatene i Aleppo, og ikke kunne hjulpet dem, annet enn å filme det som skjedde, fortsetter den langhårede tenåringen.

Les også: Flyktningfamilie fra Aleppo: – Vesten er medskyldig

Opprørere med kamera



Han begynte å filme allerede som 11-åring, da det ikke fantes noen uavhengig presse igjen i Øst-Aleppo, og omtrent alle utenlandske medier hadde trukket seg ut fordi det ble for farlig. Far og sønn legger ikke skjul på at de anså seg selv som en del av opprøret.

– Jeg er en revolusjonær først og fremst, og vår måte å kjempe på var som kameramenn, sier Hemeidi.

EVAKUERT: Hemeidi (bakerst i stripete skjorte) sammen med familien etter å ha blitt evakuert fra Øst-Aleppo. Foto: Privat

Faren, Mahmoud Azizza, som brukte kallenavnet Abu Alaz Alhalabi, begynte som fotograf og kameramann som sendte tv-klipp via Aleppo News, men han bidro også til blant annet Sky News med nyhetsklipp.

Les også: Twitter-jenta Bana (7) er evakuert fra Aleppo

Etter å ha hatt ansvaret for å pakke farens kameraer, lade batterier og sørge for at utstyret var i orden, fikk Hemeidi til slutt bli med ut på et oppdrag i gamlebyen i Aleppo. Da faren ble lettere såret, tok sønnen over kameraet og filmet det som hadde skjedd. Siden han var så uredd, fikk han lov til å fortsette.

– Jeg var ikke redd hele tiden, men når vi dro for å dekke et bombeangrep så var jeg nervøs, for vi visste at det ofte ble bombet på nytt på samme sted, sier Hemeidi.

Omtalt i internasjonale medier



I samme periode som han begynte å filme ble skolen hans totalt ødelagt i et bombeangrep, og han begynte å være med faren på oppdrag jevnlig.

Gjennom sine bidrag sendt ut gjennom opprørernes nyhetskanal Aleppo News, ble store internasjonale medier klar over ham og både britiske Sky News har omtalt ham, og amerikanske NBC News har hatt et eget innslag om ham.

SELFIE FØR OPPDRAGET: Faren Mahmoud på motorsykkelen med kamera og radiosender, mens Hemeidi tar en selfie før de skal ut. Foto: Heimedi Azziza

– Under beleiringen var livet hardt, og i begynnelsen savnet jeg mange ting, som frukt for eksempel. Men man blir vant til å være uten. Jeg lette alltid etter melk til lillesøsteren min, men klarte ikke å finne noe.

– En dag da krigen er over vil jeg begynne å gå på skolen igjen. Men jeg vil fortsette å filme og ta bilder, og en dag vil jeg ta utdannelse og bli journalist, sier Hemeidi.

Les flyktningmorens fortelling: «Da barna blødde og gråt, og hun selv var så redd at hun ikke klarte å be om hjelp, innså Fatima at hun måtte rømme fra Aleppo»