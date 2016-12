Aleppo: Flukten fra helvete

I FN har situasjonen for menneskene i Øst-Aleppo blitt kalt «En langsom reise ned i helvete». Nå gir tusenvis i den beleirede delen av byen opp.

Bildene taler for seg: På krykker, i rullestoler, skadede barn, kvinner, menn og eldre går sakte gjennom ruinene av den sønderknuste, beleirede delen av den syriske storbyen Aleppo.

I lange rekker bærer innbyggerne på sekker, bager eller nyfødte barn.

Siden krigen kom til Aleppo i 2012 har de holdt ut i de stadig mindre opprørskontrollerte områdene.

Men nå, under beleiring av Assad-regimet og deres russiske og iranske allierte, med stadig mindre mat, medisin, elektrisitet og vann, har de gitt opp.

De flykter ut av beleiringen, over til den langt mindre ødelagte vestlige delen av byen, der regimet har kontroll.

Regimet står klare med busser for å hjelpe dem ut. Taktikken er å få så mange mennesker ut av bydelen, før den siste store blodige offensiven settes i verk.

PÅ FLUKT: En syrisk mann blir fraktet i en hjemmelaget rullestol i det familier flykter fra nabolag øst i Aleppo. Foto: George Ourfalian , AFP

Tar stadig større områder



Lørdag kom det meldinger om at det syriske regimet har inntatt enda et område øst i Aleppo og har nå kontroll på over rundt 60 prosent av områdene som har vært kontrollert av opprørerne de siste årene.

Flere innbyggere i de beleirede områdene VG har snakket med den siste tiden, sier de er livredde for å overgi seg til regimet. De er redde for fengsel og tortur. Mange sier de vil bli i deres hjem til det siste, selv om valget kanskje ender i døden.

Men for de som velger å forlate hjemmene sine, er flukten heller ikke trygg: Onsdag denne uken ble 45 mennesker drept i regimets bombeangrep idet de skulle forlate østlige Aleppo.

På TV-bildene ser du døde kropper ligge strødd langs veien. Flere av de døde ligger blodige med fullpakkede sekker på ryggen.

600 sivile skal være drept den siste uken.

– Verden har forlatt oss



Selv om flere titalls tusen mennesker har flyktet denne uken, antas det å være omlag 200.000 mennesker inne i de beleirede områdene.

Et handlingslammet verdenssamfunn nå svært urolig over hva som skjer med de gjenværende. I FN denne uken sa den franske utenriksministeren Jean-Marc Ayrault at han fryktet at krigen i Aleppo ville ende med «den største massakren på en sivilbefolkning siden Andre verdenskrig.»

En lege i Øst-Aleppo sa til VG onsdag:

– Vi har en følelse av at hele verden har forlatt oss her for å dø brutalt, helt uten hjelp. Vi kan ikke forsvare oss. Vi kan ikke beskytte sykehusene, våre liv, pasientenes liv, våre familiers liv.



Stor risiko



Sjefen for Internasjonale Røde Kors i Syria, Marianne Gasser, var selv inne i Øst-Aleppo torsdag.

– De som flykter tar en stor risiko. Det er bombing, eksplosjoner og snikskyttere. Folk har flyktet fra alt, sier hun i en uttalelse.

De som nå kommer ut av Øst-Aleppo er i dårlig forfatning. Mange har behov for helsehjelp, og alt annet for å overleve.

Sven Mollekleiv i Norges Røde kors, sier at arbeidet med å gi grunnleggende humanitær hjelp nå trappes opp.

– Det kommer stadig nye busslaster med mennesker til disse sentrene. Mange av de som kommer er syke, sårede og underernærte. Mange er også i sjokk, så behovet for medisinsk behandling er stort.