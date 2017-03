Aleppo - barnelek og bomberuiner i samme by

ALEPPO (VG) Noen kilometer unna i samme by er ødeleggelsen total. Men i parken i Vest-Aleppo nyter man at krigen er litt lenger unna.

Store deler av Aleppo føles omtrent som en vanlig arabisk storby: Hektisk og yrende av liv på dagtid, og betraktelig roligere på kvelden.

Men fra fortauskafeene der det røykes vannpiper, spilles spill og drikkes kaffe, kan man fortsatt høre kampene fra nærliggende Al-Bab, som inntil nylig ble holdt av IS.

I utkanten av Aleppo-distriktet kjemper fremdeles flere opprørsgrupper: IS, tyrkiskstøttede soldater fra Free Syrian Army, sjiamilitser, alliert med den syriske regjeringen, og den syriske regjeringshæren.

Og omtrent hele Øst-Aleppo er fremdeles sønderknust av bombarderingen under beleiringen.

NOEN KILOMETER UNNA: Etter fire år med krig mellom opprørere og og den syriske regjeringshæren er store deler av Øst-Aleppo ødelagt. Foto: Harald Henden , VG

Med det bakteppet er stemningen i Alrazi-parken i Vest-Aleppo overraskende normal, der byens beboere gleder seg til en ny vår.

– Nå føler vi oss frie fra krigen. Vi bodde i Øst-Aleppo, og våre hjerter vil alltid være i vårt hjem der. Men da kampene ble for ille flyktet vi hit til Vest-Aleppo, forteller Zainab Zainab (25) som har med sine fire små barn i parken.

ALVORLIGE BLIKK: Søster Ieman (5) og storebror Omar (6) sender VGs fotograf noen alvorlige blikk. Imam (3) på fanget til mor Zainab Zainab (til høyre, dekket av sønnen), og bestemor Amina med baby Ahmed på fanget. Foto: Harald Henden , VG

Hennes mor Amina Zaina (47) forteller at hun på begynnelsen av krigen i Øst-Aleppo følte på en sterk misunnelse mot dem som bodde i byens vestlige områder, og at hun forlot sitt hjem og dro for å bo med datteren for halvannet år siden.

– Sønnen min var i hæren og ble drept i kampene. Krigen var bare urettferdig på alle måter. Nå er det fint, og vi håper det fortsetter å være fredelig, sier hun.

DUKKESALG: Gateselgere har stilt ut sine varer utenfor en park i Vest-Aleppo, som hele tiden har vært under regjeringens kontroll. Foto: Harald Henden , VG

Fatime Semagia (35) har med seg datteren Ashra (10). De er også opprinnelig fra Øst-Aleppo, men forlot den delen av byen helt på begynnelsen av kampene, og har snart bodd seks år i Vest-Aleppo.

– Jeg savner den spesielle stemningen i Øst-Aleppo. Jeg har vært tilbake i de østlige delene og sett på ødeleggelsene. Mitt eget hus er blant dem som er ødelagt, sier Fatime.

– Her er det nydelig og fredelig akkurat nå, og vi vet hvor heldige vi var som bodde i Vest-Aleppo under kampene. Men også her var det ganske vanskelig: Det var mangel på strøm og elektrisitet, og det kunne komme granatangrep. Det er bra at det er over nå, fortsetter hun.

SEIERHERRENE: Slik ønsker regjeringshæren at konflikten i Aleppo skal oppfattes, i hvert fall tyder dette veggmaleriet i Vest-Aleppo på det. Foto: Harald Henden , VG

Landansvarlig for Norges Røde Kors i Syria, Ola Ulmo, forklarer at de fleste politiske aktivister fra motstanden mot Assad-regjeringen enten har flyktet landet, gått under jorden, eller har latt seg eskortere med opprørskrigerne til Idlib-regionen.

– En majoritet av den syriske befolkningen er nå så krigstrøtt at sikkerhet på regimets premisser er å foretrekke fremfor videre motstand. Mange er også redde for den utviklingen opprøret tok under noen av de ytterliggående væpnede gruppene, forteller Ulmo.

