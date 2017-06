Aktivister til VG: Raqqa blir bombet med fosforammunisjon

ISTANBUL (VG) Det ser nesten ut som fyrverkeri, men er et særskilt grusomt våpen: Eksplosiver med hvit fosfor, som angivelig skal være brukt mot sivile områder i Irak og Syria.

VGs MIDTØSTEN-KONTOR Nilas Johnsen Ta kontakt og følg meg på: E-post: nilas@vg.no Facebook: Facebook.com/nilas.johnsen Twitter: @vgnilas Instagram: @vgnilas

De siste ukene har det kommet påstander om at det er blitt brukt fosforbomber mot de to IS-holdte byene Mosul i Irak og Raqqa i Syria. Ildkulene gir brannsetting og tett røyk, og våpenet brukes for å lage røyktepper. Det påfører ekstreme brannskader og forkulling dersom det treffer mennesker.

Bakgrunn om kampene: Slik er krigen mot IS i Raqqa

Menneskerettighetsorganisasjoner mener slike våpen er så farlige at de ikke bør brukes mot soldater i krig, og det blir tolket som å være i strid med Genève-konvensjonene dersom det brukes mot sivile.

Derfor skaper det reaksjoner når påstanden er at det er den USA-ledede koalisjonen mot IS som har brukt slik ammunisjon.

Tilsendt fra utkanten av Raqqa



Videoklipp som skal vise fosforammunisjon som eksploderer over Øst-Raqqa er blant annet blitt publisert av nyhetsbyrået Amaq – som anses å være et propagandaverktøy for IS, og har sitt hovedkontor i den syriske hovedstaden Damaskus.

Men nyhetssaker om slik ammunisjon er nå publisert i en rekke land, og i sosiale medier verserer en mengde videoklipp av det som skal være eksplosjoner med hvit fosfor. Deriblant har flere menneskerettighetsaktivister publisert dette.

VG har fått tilsendt videoklipp av det som skal være fosforeksplosjoner, filmet fra utkanten av Raqqa i nordlige Syria. Dette er filmet noen dager etter det første rapporterte angrepet. Klippene er blitt sendt av sivile til en syrisk menneskerettighetsaktivist, som jobber for blant annet Amnesty International i Tyrkia.

Fikk du meg deg: Offensiven påbegynt, har tatt bydel i Øst-Raqqa

Dette sier vitnene



Via tolk har VG formidlet spørsmål til dem som har sendt klippene om hvor de har filmet, og hva de mener at klippene viser. Dette er svarene vi har fått:

– Da jeg hørte lyden av den første eksplosjonen, begynte jeg å filme med mobiltelefonen. Koalisjonen gjennomførte et angrep ikke langt fra nabolaget Aljazara, der jeg bor, sier Isa (26).

Han forteller at klippet han har sendt er filmet klokken 20.35, torsdag 9. juni, og legger til at han har sendt det fra seg som dokumentasjon.

Advokaten Muhammad Hamza al-Matar (38) forteller at han bor i utkanten av Raqqa, men nær nok til å se byen. Han begynte å filme klokken 20.30 samme kveld, og har også anslått området til å være Aljazara:

– Jeg hørte krigsfly i luften, og begynte å filme. Jeg har sett bombing med hvit fosfor tidligere, og basert på den erfaringen, så mener jeg dette er fosforammunisjon, sier al-Matar.

SLIK SER DET UT: Et arkivbilde fra november 2004, viser hvordan amerikanske militære brukte fosforbomber mot militante i Fallujah i Irak. Foto: Reuters Tv , Reuters

Pentagon la ut bilder



I mars la Pentagon ut bilder av artilleribatterier av typen M777 Howitzer, der man kunne se fosforammunisjon. Washington Post har konfrontert den amerikanske hæren med påstandene om at det nå er blitt brukt mot Raqqa, og selv om den amerikanske storavisen ikke har fått noen bekreftelse, blir det heller ikke avvist.

Oberst Ryan Dillon, talsmann for den USA-ledede koalisjonen, sier at fosforammunisjon brukes i tråd med internasjonal lovgivning for krigføring, og at det brukes for å «skjerme, tilsløre og markere på en måte som tar hensyn til mulige utilsiktede følger for sivile bygg og personer».

– Koalisjonen tar alle rimelige forholdsregler for risikoen for utilsiktet skade på sivile strukturer og ikke-krigende, uttaler Dillon til avisen.

I en uttalelse til det kurdiske nyhetsnettstedet Rudaw.net har irakiske tropper tidligere svart på påstander om bruk av fosforbomber mot sivile områder i Mosul, og har da uttalt at dette var snakk om røyklegging slik at sivile kunne rømme.

Mary Wareham i våpenavdelingen til Human Rights Watch mener det trengs mer informasjon for å fastslå om bruken er i strid med internasjonale regler. Hun sier til Washington Post at fosforammunisjon ikke bør brukes slik at den eksploderer i luften – ettersom effekten da vil spres over et stort område.