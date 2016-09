Syria-farernes mødre narret dem hjem til Fredrikstad

Mens sønnene hadde reist til IS inne i Syria, lot mødrene dem tro at familien ble holdt som gisler av regimet.

Den oppsiktsvekkende historien fortelles i boken «Fremmedkrigerne», som er skrevet av VG-journalist og forfatter Erlend Ofte Arntsen. Boken slippes i dag.

Der kommer det frem at flere av familiemedlemmene til fire av Syria-farerne fra Fredrikstad la en utspekulert plan for å få sine sønner hjem igjen til Norge.

Ved å spre et rykte om at mødrene var tatt som gisler av det syriske regimet, skulle sønnene til slutt måtte se seg nødt til å forlate Syria.

Ubaydullah Hussain: Tiltalt for verving av fremmedkrigere til IS



Reiste til Tyrkia for å hente dem



I boken omtales de fire kurdiske mennene med pseudonym: «Merwan» en norskiraner født i 1989, og tre norskirakere kalt «Ingeniøren» (f. 1990), «Broren» (f. 1988) og «Yngstemann» (f. 1992).

Mot slutten av september 2014 var alle fire kommet til et slags mottak for nye krigere i Syria, og broren til «Merwan» klarte å oppnå kontakt fra Norge. 25-åringen fikk streng beskjed om å komme seg hjem igjen, men nektet, ifølge boken.

Samtlige fire hadde blitt kjent i Fredrikstad, tre av dem bodde sågar på et tidspunkt i den mye omtalte Lislebyveien. Nå møttes de fire familiene i en stue, og ble enige om at noen måtte dra ned til Tyrkia for å få dem ut, skriver Arntsen, som har gjennomført flere lengre intervjuer med «Merwans» storebror under arbeidet med boken.

Spesial fra 2015: De vervet seg til IS

Planla falsk lokkehistorie



Tre av mødrene, «Merwans» storebror og broren til en av de andre reiste til Gaziantep i Tyrkia, men fikk raskt beskjed av eksilsyrere der om at familiemedlemmene, på grunn av sine norske statsborgerskap, kom til å bli ansett som spioner. De ikke ville klare seg lenge nok inne i Syria til å finne sønnene sine, og dessuten var de attraktive gisler, fikk de vite.

Slik ble den utspekulerte planen unnfanget: De ville i stedet få alle til å tro at det var dette som hadde skjedd. Mens de fem gjemte seg på et hotellrom i Gaziantep, spredte de ryktet om de tre mødrene og storebroren til «Merwan» var tatt til fange av det syriske regimet. Den siste broren fikk slippe unna fordi han hadde irakisk pass, ifølge historien. Det var også han som tok kontakt med de fire mennene inne i Syria og overbragte den falske fortellingen.

Dømt – drept – utvist: Slik gikk det med de norske islamistene

Tre av fire returnerte



Ifølge Arntsens opplysninger var de fire IS-krigerne først skeptiske, men tre av dem begynte angivelig å tro på historien etter hvert. 25 år gamle «Merwan» var den eneste som til slutt valgte å fortsette kampen for IS, mens de tre irakerne «Ingeniøren», «Broren» og «Yngstemann» omsider kom seg ut av Syria, i den tro at de måtte hjelpe til med å få mødrene befridd. Dette underbygges av chattemeldinger mellom andre Fredrikstad-jihadister som frekommer i boken.

«Merwan» ble i desember 2014 meldt drept i et amerikansk luftangrep i Irak. De tre andre er så langt ikke straffeforfulgt av PST, som tidligere på generelt grunnlag har opplyst at de ser på alle hjemvendte Syria-farere individuelt.

Forfatteren har vært i kontakt med alle de tre returnerte Syria-farerne, som samtlige avviste å snakke med ham.

Totalt 11 menn har reist fra Fredrikstad til den syriske borgerkrigen.