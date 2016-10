Græsvik om flyktningdebatten: – Jeg så en stygg endring i folket

TV 2-veteranen Fredrik Græsvik mener flyktningdebatten i Norge har sporet helt av. – Vi må hjelpe mennesker i nød, sier han.

Da TV 2-reporter Fredrik Græsvik sto på grensen mellom Makedonia og Hellas på sensommeren i fjor, så han familie etter familie gå over grensen. Han så hvor glade og forventningsfulle de var over å kunne starte mer stabile, trygge liv.

Samtidig opplevde han at debatten hjemme i Norge var preget av sympati og forståelse for at mennesker som kommer fra krigene i Syria og Irak må få hjelp.

– Men så var det noe som skjedde, sier Græsvik i et intervju med VG.

– Jeg så en stygg endring i folket, et klart stemningsskifte. Plutselig ble det ikke greit å ha flyktningene i Norge. Debatten handlet plutselig om oss, og ikke dem. Som om nordmenn hadde glemt hvor flyktningene kom fra og hva de rømte fra.

Den erfarne journalisten sier han synes det var sårt å se denne endringen. Uttalelsene kommer samme uke som Norges integreringsminister Sylvi Listhaug sier hun vil gjøre alt hun kan for å begrense flyktninger og asylsøkere i å komme til Norge.

– Jeg mener at det er et mål at tallet skal være så lavt som mulig, men vi må håndtere det samme hva. Det evnet vi å gjøre i fjor, sa hun til VG torsdag.

NETTOPP ANKOMMET: To menn forsøker å få tilbake varmen kledd i folier delt ut av frivillige, på den greske ferieøya Lesvos i fjor. Foto: Espen Rasmussen , VG

Seilbåt vs. gummibåt



Græsvik sammenligner debatten med følgende scenario:

– En norsk seilbåt kommer opp på siden av en synkende flyktningbåt i Middelhavet, full av mennesker som trenger hjelp. Men det nordmennene på seilbåten gjør er ikke å hjelpe menneskene på båten, de begynner heller å diskutere konsekvensene å ta flyktningene opp på deres båt. Debatten er på villspor, sier Græsvik.

Det er disse tankene som trigget journalisten til å skrive boken Flukten, der han følger en syrisk familie på veien til Norge. Boken ble lansert denne uken. Målet er å gi et direkte innblikk i flyktningenes tilværelse, samtidig som forfatteren ønsker å forklare leserne hva flyktningene kommer fra.

Han ville forklare bakgrunnen for krigen. Han reiste til Syria, og prøvde å komme inn i Aleppo i to omganger. Sikkerhetssituasjonen gjorde at han måtte snu.

I TRYGGHET: Armringer for barn brukt av flyktninger som ankommer med gummibåter ligger igjen på en strand på øya Lesbos. Foto: Espen Rasmussen , VG

Norge og verden



Græsvik mener også at Vesten og Norge må være sitt ansvar bevisst. Norge har lenge deltatt i krigen i Afghanistan. Mange asylsøkere fra det krigsherjede landet får nå avvist sine søknader for opphold i Norge.

Norge var også en svært aktiv part av bombeangrepene mot Libya under borgerkrigen i landet i 2011. Maktvakuumet den NATO-støttede krigen etterlot har gjort at menneskesmuglere lett kan sende flyktninger over Middelhavet fra Libya.

Græsvik mener også at det faktum at vi støttet det libyske folket i deres kamp mot diktatoren Muammar al-Gaddafi, inspirerte det syriske folket til å stå opp mot sin diktator.

– Men det syriske folket ble forledet. Vi kom aldri dem til unnsetning. Så lenge vi er med i krigføringen må vi også være klare for å ta konsekvensene, sier han.

Så langt i år har det kommet rekordlave 2.500 asylsøkere til Norge og ifølge prognosene vil det ende på 3.500 når året er omme.

– Vi må også huske at disse flyktningene stort sett er godt utdannede, ressurssterke middelklassemennesker.

Og de kommer fra krig:

– Debatten i Norge har sporet helt av. Dette er mennesker vi må hjelpe. Vesten har et ansvar, sier han.