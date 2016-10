Vill biljakt etter «gammel mann» – viste seg å være bevæpnet 26-åring

Svensk politi trodde de jaktet en pensjonist, men bak rattet satt en mann (26) med skuddsikker vest og silikonmaske.

Biljakten, som Expressen beskriver som vill, fant sted i april i år.

I tillegg til det skarpladete geværet med kikkertsikte fant politiet en pistol i veikanten som de mener tilhører sjåføren.

Bare noen dager i forveien hadde politiet mottatt meldinger fra beboere i et villaområde i Järfalla utenfor Stockholm om at mannen med masken var observert sittende i bilen.

Politiet mener 26-åringen planla å hevne drapet på kameraten sin (32) begått i 2014. To personer er tidligere tiltalt for drapet, men begge ble senere løslatt. En annen person, tidligere mistenkt for medvirkning til drapet, bor i villaområdet der den maskerte mannen har vært observert.

– Jeg påstår han var der og forberedte et drap. Man kjører ikke rundt med en silikonmaske om ikke man har noe å skjule, sier aktor Yngve Rydberg til Expressen.

Hjemme hos mannen har politiet funnet flere våpen og en håndskrevet lapp med informasjon om mennene som var tiltalt for drapet på kompisen hans.

Selv har 26-åringen forklart at han var i området for å prøveskyte geværet sitt. Det holdt til frifinnelse i tingretten for å ha planlagt drap, men mannen er likevel dømt til to og et halvt års fengsel blant annet for grove brudd på våpenloven og narkotika-kriminalitet.

Aktor anket saken til lagmannsretten, som i dag besluttet å opprettholde tingrettens dom.