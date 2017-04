Tre døde etter bussulykke i Sverige

En buss med en skoleklasse veltet på E45 i Härjedalen i Sverige.

Like etter klokken 11 opplyser Östersund sykehus på en pressekonferanse at tre er døde og seks alvorlig skadet i ulykken. 31 personer er lettere skadet eller uskadet.

Det er foreløpig uklart hva som skjedde da bussen full av skoleungdommer kjørte av veien og veltet mellom Sveg og Fågelsjö, like etter klokken syv i morges.

Redningsmann Peter Nysted beskriver overfor SVT ulykkesstedet som en krigssone i starten.

– Det er armbrudd, benbrudd, hodeskader og blødninger. Vi har slått opp et sykehustelt på stedet og alle skadede har blitt tatt hånd om, sa Peter Nystedt, pressetalsmann fra redningstjenesten til Expressen.

Avisen skriver at skadede personer allerede er fraktet til sykehus i Östersund, Mora og Falun. Aftonbladet skriver at ved 10.40 tiden var alle de skadede fraktet til sykehus.

Det skal ha vært 52 elever, syv voksne og sjåføren ombord. Politiet bekrefter at det er en 8. klasse fra Ängskolan i Marks kommune, sørøst for Göteborg, skriver Aftonbladet i sitt direktestudio. Alle passasjerene skal ha vært i søvn da bussen veltet.

BEHANDLET PÅ STEDET: I et telt på ulykkesstedet kunne redningsmannskaper og ambulansepersonell se til de skadde Foto: Nisse Schmidt , TT News Agency/Reuters

Sveriges statsminister Stefan Löfven har fått nyheten om ulykken.

– Jeg og hele landet er i sorg. Det var ungdommer på vei til en skitur. Det endte i katastrofe. Mine tanker går til de skadede, foreldre, venner og pårørende – de som har fått beskjed og hos dem som ennå ikke har fått beskjed. Sorgen er uutholdelig for dere som har fått et dødsbudskap. Vi er med dere. Smerten er uhåndterlig for dere som ennå ikke har fått beskjed. Vi tenker på dere, sier Löfven i en pressemelding til nyhetsbyrået TT.

– Redningsarbeidet pågår og vi følger utviklingen. Helsetjenesten i region Jämtland og Härjedalen har forsterket beredskapen, legger han til.

Norge bedt om bistand

Norske redningsmyndigheter er også blitt bedt om å bistå i redningsarbeidet.

– Situasjonen på ulykkesstedet beskrives overfor oss som veldig alvorlig, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Edvard Middelthon til VG.

Han forteller til VG at Hovedredningssentralen har fått en henvendelse fra sine svenske kollegaer ved redningssentralen i Göteborg.

– Vi har fått spørsmål om vi hadde muligheter for å bistå med redningshelikopter eller andre luftressurser hvis det ville bli behov for det. Vi har konferert med AMK-sentralen om eventuell bistand med ambulansefly og ambulansehelikopter, og har tilbudt dette. Svenskene har svart at det per nå ikke er behov for bistand, sier Middelthon.

ULYKKESSTEDET: En buss har kjørt av veien og veltet på E45 i Härjedalen, utenfor Sveg. Foto: Morgan Grip

Expressen har snakket med pressekontakten til busselskapet.

– Han er naturligvis sjokkert. Det er en veldig rutinert sjåfør, sier han.

Alvorlig ulykke

Da ulykken inntraff rett over klokken syv i morges, ble det satt i gang en omfattende redningsaksjon. Redningstjenesten opplyste på en pressekonferanse like etter klokken 12 på søndag at de hadde hatt omtrent 40 personer på ulykkesstedet. Deres første oppgave var å sikre bussen. De avsluttet omtrent klokken 11.

Politiet opplyste på samme pressekonferanse at de også kalte inn tilgjengelige ressurser fra områdene rundt. Det var en stor hendelse for deres del. De jobber nå med tekniske undersøkelser av bussen. I tillegg har de kontakt med skolen elevene kom fra, og pårørende.

Tidningen Härjedalen skriver at seks ambulanser ble sendt til stedet. To ambulansehelikoptre og et politihelikopter ble også dirigert til ulykkesstedet, ifølge det svenske politiet. I tillegg har Sjøforsvarets sjøredningshelikopter blitt sendt til ulykken, ifølge Expressen.

– Vi har stilt helikopter fra Nörretälje/Stockholm og fra Umeå til disposisjon i redningsarbeidet. Dessuten åpnes flyplassen i Sveg, sier Maria Boman, vakthavende redningsleder ved Sjöfartsverket til avisen.

Krisesituasjon

Kommunen har åpnet et krisesenter i Svegs forsamlingshjem, som også er samlingsplass for dem som er uskadet etter ulykken. Sykehuset i Östersund har tilkalt ekstra alle tilgjengelige ressurser. Også politiet har fått bistand fra ulike regioner.

E45 skal fortsatt være stengt i begge retninger. Ifølge Expressen er det lange køer på stedet, som har gjort det vanskelig for redningspersonalet å komme frem til ulykkesstedet.

Årsaken til at bussen veltet er ennå uklar. Politiet har satt i gang ulykkesgransking. Ifølge nyhetsbyrået TT har redningstjenesten vanskelig med å forstå hvorfor ulykken oppsto, siden den skjedde på en rett strekning og veibanen var tørr og fin.

– Det er ingen naturlig forklaring. Det var fin vei uten snø eller is, sier Peter Nystedt til Expressen.

ULYKKESSTED: Bussen har kjørt av veien i nordgående retning på E45 cirka tre mil sør for Sveg i Härjedalen. Kart: Google Maps

