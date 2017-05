Politiet søker etter savnede Tova Moberg (19) i et område ved en gård i Hudiksvall. Tre menn er foreløpig pågrepet og mistenkt for bortføringen.

Den 19 år gamle kvinnen ble sist sett av sine venner i Hudiksvall-området i Hälsingland i Midt-Sverige sent lørdag kveld, melder Expressen.

Politiet begrenset mandag kveld søkeområdet etter kvinnen til en gård i Hudiksvall hvor store politistyrker deltar i søket.

Venner om siste samtale: – Hun var i godt humør

Flere av Tovas venner og bekjente som svenske Aftonbladet har snakket med, forteller at 19-åringen hadde planer om å gå på en fest hos en klassekamerat den samme lørdagskvelden.

Hun dukket imidlertid aldri opp på festen, og ifølge avisen ringte hun en av sine nære venner sent på lørdagskvelden, og fortalte at hun befant seg på den aktuelle gården.

– Hun følte seg bra, og var i godt humør. Hun sa hun var der på gården, sier det som skal være en av Tovas venner til Aftonbladet.

Politiet har ikke bekreftet det vennene sier til avisen, men har gått ut med at de har sikret seg spor på gården.

– Vi har sikret noen spor innenfor sperringene, men jeg kan ikke gå inn på hva det er snakk om, sier Christer Nordström, talsmann for politiet til avisen.

Tre menn pågrepet

Politiet opplyser også at det har kommet inn flere tips fra personer som skal ha sett kvinnen. Først gikk politiet ut med at Tova ble sist sett i 21.30-tiden lørdag kveld.

Senere skal politiet ha fått mer informasjon, men har ikke ønsket å utdype dette av hensyn til etterforskningen.

Tre menn i 20-årene er pågrepet, mistenkt for bortføring av kvinnen, opplyste svensk politi i en pressemelding mandag morgen. De tre ble pågrepet etter avhør.

– I løpet av natten fremkom det opplysninger i etterforskningen som gjorde at politiet kontaktet jourhavende, og informerte vedkommende om omstendighetene, sa pressetalsperson Mikael Hedström, tidligere ifølge Aftonbladet.

Politiet har så langt ikke ville kommentere hvordan mennene stiller seg til mistankene.

Venn om forsvinningen: – Det føles uvirkelig

I 15-tiden mandag utvidet politiet søkeområdet til et større område på ulike sider av gården. Rundt 50 politifolk, hundepatruljer og helikopter deltar i søket rundt eiendommen. Det blir også søkt gjennom elver i området, melder SVT Nyheter.

Det var kvinnens pårørende som meldte henne savnet etter at de forgjeves hadde forsøkt å komme i kontakt med henne.

Svenske Expressen har snakket med venner av Tova som sier at de ikke kan forstå at hun har forsvunnet, og håper at venninnen blir funnet i live så snart som mulig.

– Det føles uvirkelig at dette skjer, at hun er borte, sier en venn til avisen.

Det var omstendighetene rundt forsvinningen som gjorde at politiet sammen med pårørende søndag kveld besluttet å gå ut med navn og bilde på kvinnen.