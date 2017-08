To skutt på torg utenfor Stockholm

Politiet jakter mann med automatvåpen.

To personer skal ifølge Aftonbladets opplysninger ha blitt skutt på et torg i bydelen Östberga i Stockholm kommune.

Politiet jakter en maskert mann væpnet med automatvåpen som har stukket av fra stedet i en hvit Toyota etter skytingen, ifølge avisen.



Meldingen om hendelsen kom inn til politiet klokken 15.02. Da politiet ankom stedet fant de to personer med skuddskader. Den ene var skutt flere ganger.



Expressen melder at to de skadede er to menn. De er fraktet til sykehus med uavklart skadeomfang.

Aftonbladet skriver at det er funnet flere tomhylser fra en AK47 på stedet.

Det skal ha vært flere vitner som skal ha hørt smell og lyder som hørtes ut som skudd, ifølge avisen.