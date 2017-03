To menn skutt og drept i Stockholm

To menn er døde etter å ha blitt skutt i hodet i Kista helt nord i Stockholm.

Det skriver svenske Aftonbladet.

I en pressemelding på sine nettsider omtaler svensk politi at de etterforsker saken som et drap.

Carina Skagerlind, pressetalskvinne i Stockholm-politiet, fortalte onsdag kveld til Aftonbladet at politiet selv fraktet de to mennene til sykehuset Karolinska, men klokken 4.15 opplyser altså politiet at de begge er erklært døde.

Da politiet kom til stedet, hadde gjerningspersonene reist derfra. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 22.

Mennene ble funnet av en mann som lastet varer inn i bilen sin. En innringer tipset om at en bil forlot åstedet i høy fart, og politiet er på jakt etter en sølvfarget bil.

Ifølge en politikilde som Aftonbladet har snakket med, var en av mennene truffet av flere skudd fra kort hold.

Vitner forteller til avisen at det har blitt hørt fire skudd i området. Politiet har ikke kommentert avisens opplysninger.



Oskar Forsberg, Aftonbladets reporter på stedet, forteller til egen avis at det er et stort politioppbud der de to mennene ble funnet onsdag kveld. Det var også et helikopter i luften over dem.

– Det her har skjedd i nærheten av et boligområde med rekkehus. Det ligger også en skole her. Politiet går i øyeblikket rundt og banker på dører i boligområdet. De har også en hundepatrulje på stedet, forteller Forsberg onsdag kveld.

De to mennene i bilen ble fraktet til Karolinska sjukhuset i Solna før de torsdag morgen ble erklært døde.