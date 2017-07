Teknisk feil utløste alarm over hele Stockholm

En alarm som skal varsle om akutte situasjoner, kunne høres over hele Stockholm søndag kveld. Alarmen skyldtes en teknisk feil, men «fare over»-signalet kom aldri.

– Jeg er forundret over at det formelle «fare over»-signalet aldri hørtes over Stockholm. Det skal det gjøre ifølge regelverket, sier Iréne Svenonius, ansvarlig for det svenske landstingets kriseberedskap, til Dagens Nyheter.

Alarmsystemet Viktigt meddelende til allmennheten (VMA), populært kalt «Hesa Fredrik», kunne høres over Stockholm like etter klokken 22 søndag kveld. Signalet brukes blant annet til å varsle befolkningen om ulykker og alvorlige hendelser.

Marcus Åreskog i den svenske sikkerhetsmyndigheten MSB sier til Expressen at det ble gjennomført en test, og på grunn av en teknisk feil gikk signalet ut til hele Stockholm.

Det tok imidlertid elleve minutter fra alarmen gikk før forklaringen kom fra tjenesten Krisinformation, og ti minutter før den kom i Sveriges Radio P4, som har ansvar for å formidle kriseinformasjon fra myndighetene.

Signalet som varsler at faren er over, ble ikke sendt. I tillegg gikk flere av myndighetenes nettsider ned på grunn av overbelastning mens alarmen pågikk.

– Veldig mye har gått galt, og jeg ønsker å vise hvorfor, sier Svenonius til Dagens Nyheter.

Avisen skriver at to timer etter at den feilaktige alarmen, hadde Svenonius ikke fått noe informasjon om alarmen av de ansvarlige myndigheter, men måtte finne denne selv på Twitter og i mediene.

– Vi som har ansvar for beredskapen må vite at informasjonen vi får, er korrekt og at den når oss via myndighetene. Det er mye her som bør analyseres i etterkant, sier hun.