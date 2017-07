Sveriges borgerlige opposisjon med mistillit mot tre ministre

Den borgerlige alliansen i Sverige kommer til å stille mistillitsforslag mot tre av statsrådene til statsminister Stefan Löfven.

Det opplyste alliansen, som består av fire borgerlige partier, på en pressekonferanse onsdag. Den vil imidlertid ikke kreve at hele regjeringen går av.

– Flere statsråder har vanskjøttet sine ansvarsområder. Det bør få konsekvenser her og nå, sier leder for Centerpartiet, Annie Lööf.

De tre statsrådene er infrastrukturminister Anna Johansson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist. Mistillitsforslaget kan bli reist i Riksdagen innen ti dager.

Aksepterer ikke ansvarsløsheten



Alliansen mener at alle tre har gitt blaffen i å ta ansvar.

– Jeg synes det er vårt ansvar som folkevalgte å markere raskt og resolutt at vi ikke aksepterer denne ansvarsløsheten, sier Lööf videre.

Forslaget kommer i kjølvannet av IT-skandalen i Transportstyrelsen, der sensitiv informasjon skal ha kommet i utenlandske hender i forbindelse med en outsourcing av IT-tjenesten.

FORKLARTE SEG: Statsminister Stefan Löfven møtte pressen på mandag og forklarte seg om IT-skandalen. Foto: Stina Stjernkvist/tt , NTB scanpix

Skapt tvil om interkommunikasjon



Johansson har øverste ansvar for Transportstyrelsen, men ifølge Lööf har IT-skandalen vist at hun ikke hatt kontroll over virksomheten, som anklages for å ha brutt lover og regler om datasikkerhet for at outsourcingen skulle gå raskere.

De to andre ministrene skal ha fått vite om skandalen i februar og mars 2016, et knapt år før Johansson, den ansvarlige ministeren, ble informert. Dette har skapt stor tvil om hvorvidt internkommunikasjonen i regjeringen fungerer.

Alliansen består av Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet og Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet har tidligere vært åpen for mistillitsforslag mot regjeringen, men det er ikke klart hvorvidt partiet vil støtte Alliansens initiativ.

Dette er den svenske IT-skandalen Transportstyrelsen (TS) er et forvaltningsorgan underlagt Næringsdepartementet. Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.

I april 2015 får IBM i oppdrag å ta over it-driften av Transportstyrelsen.

I mai 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren at avvik kan gjøres fra lovene som beskytter sensitive data.

Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.

I januar 2016 iverksettes etterforskningen mot Ågren om at hun som leder har tatt avgjørelser som kan avsløre gradert informasjon.

I januar 2017 slutter Ågren, og den svenske regjeringen vil ikke si hvorfor.

6. juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner.

18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens styreleder slutter.

19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet.

Nå vurderer flere partier om de skal stille mistillitsforslag mot regjeringen. Kilde: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Wikipedia

Tidligere varslet



Det var den svenske avisen Dagens Nyheter som først avslørte at sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie.

Statsministeren hadde tillit på mandag



Sveriges statsminister Stefan Löfven visste ikke om de mulige lekkasjene knyttet til den store IT-skandalen før januar i år. Det kom frem på en pressekonferanse mandag.

Dette til tross for at både innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist hadde kjent til saken i nesten et år.

Nå vil statsministeren at saken skal granskes, men foreløpig uttaler han at han har tillit til statsrådene i sin sosialdemokratiske regjering.

– Jeg har tillit til alle statsråder inntil videre. Jeg skulle ønske jeg fikk informasjonen tidligere, sier han.

Det er det imidlertid ikke alle partiene som er enige om.