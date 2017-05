Sverigedemokratenes leder Jimmy Åkessons hjem angrepet

Hjemmet til Sverigedemokratenes leder Jimmie Åkesson ble angrepet tirsdag kveld. Fremmede prøvde å trenge seg inn.

Partilederens samboer, Louise Erixon forteller om angrepet på Facebook:

«Det verste angrepet mot huset vårt til nå, og denne gangen ville (de foruten å kaste egg og avfyre raketter) til og med komme inn i huset. Jeg fatter ikke at folk kan gjøre sånn», skriver hun.

KJÆRLIGHET: Jimmie Åkesson og samboer Louise Erixon kysser under valgvaken i 2010 Foto: Fredrik Sandberg , NTB scanpix

I følge avisen Expressen befant Åkesson seg i Stockholm da angrepet mot hjemmet hans i Sølvesborg skjedde ved 21-tiden.

Utsatt for flere angrep

Både Åkesson selv og hans hjem har også tidligere vært utsatt for flere angrep. Under en boksignering i 2013 kastet en kvinne en kake i ansiktet på ham. Hun ble senere dømt for forholdet.

Allerede i går varslet Åkesson overfor Expressen at han ville meddele noe viktig i dag. I morgentimene i dag informerte han sine nærmeste medarbeidere og resten av partiledelsen. Mange trodde den tilllyste pressekonferansen handlet om angrepet mot hjemmet hans. I stedet varslet han at Patrick Reslow melder overgang fra Moderaterna til SD.

Åkesson har vært partileder i Sverigedemokratene siden 2005. I Riksdagsvalget 2010 var Åkesson på førsteplass på partiets liste, og ble valgt inn i Riksdagen.

FEIRET: En glad Åkesson konstaterer at Sverigedemokratene ble landets tredje største parti under valget i 2014. Foto: Anders Wiklund , NTB scanpix

Høsten 2014 ble Åkesson sykmeldt på grunn av utbrenthet, men meldte sin tilbakekomst våren 2015.

Åkesson er samboer med SD-politiker Louise Erixon. Paret bor sammen bare noen meter fra huset Åkesson vokste opp i, og har sønnen Nils på ti måneder sammen.

En måned etter at lille Nils kom til verden, fortalte Åkesson åpent om sine bekymringer rundt sønnens oppvekst til Aftonbladet:

– Det dukker opp tanker om hvordan det skal bli for ham å være sønnen til en politiker som meg. Men kanskje jeg ikke er en så profilert politiker når han skal begynne på skolen, og at det ikke blir et problem, sa Åkesson.

– Jeg er urolig for familien når jeg ikke er hjemme. Iblant ser jeg rare skikkelser som beveger seg i gaten eller på tomten min.

Den frittalende Åkesson, som aldri skyr en politisk debatt, har vært stille om sitt privatliv.

KRITIKK: Fredrik Skavlans intervju med den svenske partilederen Jimmie Åkesson i 2015, fikk sterk kritikk og ble senere behandlet i kringkastingsrådet. Foto: , IKKE VG-BILDE

38-åringen er fra Skåne, hvor han bodde sammen med foreldre til han var fire år gammel. Åkesson er enebarn, og da foreldrene gikk fra hverandre, flyttet han med moren til Sölvesborg kommune i Sør-Sverige.

Her skal han ha blitt frastjålet sykkelen sin, spyttet på og kalt «svenskejævel» av innvandrerbarn under oppveksten. Dette forteller Åkesson i et intervju med magasinet Exponerat.

Disse uttalelsene skapte en voldsom debatt i Sverige, men selv mener Åkesson at historien ble blåst opp:

– Det er en liten detalj fra min trygge barndom, og ikke noe som har preget meg noe mer enn at jeg kanskje ble mer skeptisk til innvandring, sa han til Exponerat.