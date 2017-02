Sverigedemokratene støtter Trumps Sverigeutspill

Trump har rett; Sveriges innvandringspolitikk fungerer ikke, skriver Jimmie Åkesson og Mattias Karlsson i et innlegg i Wall Street Journal.

Med henvisning til et nylig angrep på politiet i Rinkeby, belegger Sverigedemokratenes Jimmie Åkesson og Mattias Karlsson, Trumps påstander om at innvandringen har forårsaket store problemer i Sverige.

Trump overdrev ikke Sveriges problemer, om så underdrev han skriver Åkesson og Karlsson i et innlegg publisert i Wall Street Journal onsdag.

Blant argumentene for det økende innvandringsproblemet trekker de to politikerne frem at Sverige med sine 275.000 asylsøkere mellom 2014 og 16 tok inn mer per innbygger enn noe annet Europeisk land. 80 prosent av dem som kom i 2015 manglet papirer, og majoriteten kom fra muslimske land skriver de.

Hevder regjeringen tar i mot terrorister med åpne armer

På bakgrunn av selvmordsangrepet i Sverige i 2010, mener Åkesson og Karlsson at det Sverige nå opplever at terrortrente soldater er på vei inn i landet.

300 svenske statsborgere med innvandringsbakgrunn har reist til Midt-Østen for å kjempe for IS. Mange av dem returnerer nå til Sverige, og blir tatt i mot med åpne armer av den sosialistiske regjeringen står det i innlegget.

Videre trekker artikkelforfatterne frem at Mohamed det vanligste guttenavnet i Sveriges nest største by, Malmö, og at Islam er blitt Sveriges nest største religion.

Forfatterne avslutter innlegget med et håp om at lederne i Washington ikke gjør den samme feilen som sosialistene i Sverige har gjort.