Sverige: – Sjåfør advarte om ulykkesbussen

To dager før den fatale bussulykken i Sverige søndag, ble busselskapet advart om at noe kunne være galt med bussen.

Det skriver Aftonbladet torsdag.

Tre ungdommer omkom og 25 ble skadet da bussen med 52 ungdomsskoleelever på vei til skitur veltet på E45 i Härjedalen søndag morgen.

I en pressemelding uttaler selskapet Bergvarabuss at en annen av selskapets sjåfører så sent som fredag varslet om at bussen burde kontrolleres.

– Han opplevde en usikkerhet, skriver selskapet.

Ifølge Aftonbladet meldte sjåføren fra om at bussen krenget fra side til side i hastigheter på mellom 70 og 80 kilometer i timen.

Bussjåføren: – Mistet kontrollen

– Fakta er at bussen var på serviceverkstedet i Varberg for oversyn torsdag 30 mars. Fredag ble den flyttet til Skene av en fører som ved ankomst meldte at han hadde synspunkter på bussen, skriver selskapets administrerende direktør Göran Mellström i pressemeldingen.

Verkstedspersonell skal senere ha utført en kontroll og prøvekjørt bussen med en erfaren sjåfør. Ingen feil skal da ha blitt funnet og selskapet skal ha fått beskjed om at alt var normalt.

Fagforbund saksøker busselskapet



– Vi finner det positivt at føreren handlet i tråd med selskapet sikkerhetspolicy og varslet verkstedet da han opplevde en usikerhet, skriver Bergkvarabuss.

Det er tidligere kjent at bussen to ganger tidligere skal ha blitt underkjent på kontroller. I begge tilfellene skal det har dreid seg om samme problem, en mistenkt feil med hjullageret på høyre side av fremakselen.

Bergkvarabuss opplyser at hjullagrene ble skiftet 11. november 2016 og at bussen deretter ble godkjent.

Statsadvokat Karin Johnsson Ryd vil ikke uttale seg om hun kjenner til advarselen som kom to dager før ulykken. Hun vil heller ikke kommentere etterforskningen.

– Jeg vil ikke gå inn på detaljer. Vi driver en bred utredning. Vi gjør tekniske undersøkelser av bussen og vi kommer naturligvis til å undersøke den. Mer enn det vil jeg ikke si.

Sjåføren av ulykkesbussen er ifølge Aftonbladet mistenkt for uaktsomt drap og for å ha utvist uaktsomhet i trafikken.

