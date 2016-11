Sverige sender soldater til Gotland

VISBY/TOFTA SKYTEFELT (VG) Bonden retter på heimevernslua, spytter ut snusen og sier: - Nå kan Putin bare komme. Vi er klare.

– Vi har jo forstått at noe har vært i emning. Derfor er vi glade for at vi igjen har fått svenske soldater på plass. Det var på tide. Over lengre tid har vi hatt russiske spioner rekende rundt her på øya, sier heimevernssoldaten og gårdbrukeren VG møter på Gotland.

Han er mistenksom, og vil ikke oppgi navnet sitt fordi han ikke stoler på at personen han møter er journalist i VG.

– Hvordan vet dere at det har vært russiske spioner her?

– Folk som stiller spørsmål om alt som skjer her. Sånne som deg. Kanskje er du en russisk spion som har lært deg norsk, sier han og gapskratter.

Les også: Svenske myndigheter ber om spiontips

– Uro

Gårdsbruket til heimevernsveteranen ligger noe hundre meter fra Tofta skytefelt der det pågår «krigføring» med stormpanservogner og artilleribeskytning ut i Østersjøen.

Spionryktene er det flere enn vår venn fra Heimevernet på Gotland som bringer til torgs.

Lenshøvdingen på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård (62) er inne på det samme. At russiske spioner opererer på den strategisk viktige øya i Østersjøen.

– Mange har fortalt at det pågår informasjonsinnsamling. Det er klart at det opprører og skaper uro. Det kan man jo forstå, men vi må ikke la uroen ta overhånd, sier hun.

Kommentar: Opptrapping i Østersjøen



Svensk kampstyrke



– Er det derfor den svenske forsvarsmakten reagerte raskt, og utplasserer en kampstyrke her?

KOM IGJEN: – Vi er glade for at svenske kampsoldater slår seg ned her permanent, sier Gotlandbonden og heimevernssoldaten. Foto: HARALD BERG SÆVEREID

– Vi har jo tidligere hatt et omfattende militært nærvær på Gotland. Det var på mange måter en hjørnestein i samfunnet vårt, både sikkerhetsmessig og økonomisk, inntil det ble avviklet i 2005. På det meste var det fire regimenter her, et tusentalls militære- og fast ansatte. Det var en stor skuffelse da de forsvant, sier Seidegård.

Hun er den svenske statens øverste embedsperson på Gotland, med tittelen Lenshøvding (tilsvarende fylkesmann).

– Det faktum at Sverige militariserer Gotland igjen, er et viktig signal til omverdenen. Alle skal forstå at den vakre øya vår er et utsatt mål, helt enkelt. Og det var kanskje litt naivt at så mange trodde på den «evige freden», og deretter la ned virksomheten her, sier lenshøvdingen.

Kjenner trusselen

– Hva består den konkrete trusselen og som gjør at Forsvarsmakten går til det drastiske skrittet å sende kampstyrker til Gotland på permanent basis?

LENSHØVDING: - Den som styrer Gotland kontrollerer også Østersjøen, sier lenshøvding, Cecilia Schelin Seidegård. Foto: HARALD BERG SÆVEREID/VG

– Jeg vet hva den går ut på, og jeg visste at dette skulle komme. Men det er ingen grunn til at svensk presse klager på at det ikke er gjort offentlig. Kan det være så jævlig rart at opplysningene er hemmeligstemplet?, spør lenshøvdingen retorisk.

– Men dere tror vel ikke på ramme alvor at Russland vil invadere Gotland?

– Man kan jo tenke seg at Putin kan bruke Gotland som et springbrett , og som en del av en strategi for komme seg videre inn i de baltiske landene. Den som kontrollerer Gotland, kan jo stenge av Østersjøen. Man trenger ikke være militær for å forstå det. Det jo bare å ta en titt på kartet. Og jeg har forstått at i de baltiske landene kjenner de seg urolige, sier Cecilia Schelin Seidegård.

Utenfor murene til den gamle bebyggelsen av Gotlands hovedstad, Visby, opererer svenske soldater i fullt krigsmundur, og noen kilometer fra sentrum av byen pågår det på Tofta skytefelt en hektisk øvingsvirksomhet med stridsvogner, kanoner, panservern- og automatvåpen.

Gotland-terrenget

– Det er viktig at vi gjør øvelsene så nær opp til virkeligheten som mulig, sier kaptein og stedfortredende kompanisjef Anders Svensson til VG.

BEREDT: - Vi viser at vi selv tar ansvar for svensk territorium, sier kaptein Anders Svensson. Foto: HARALD BERG SÆVEREID/VG

– Dessuten er det viktig at vi lærer oss å kjenne Gotland-terrenget og miljøets særegenheter, sier og tar oss med inn på selve øvingsområdet hvor det ut av en støvsky kommer til syne tre svenskproduserte CV90 stridsvogner. Ut av den ene klyver platonsjef, Erik Lindblom, som umiddelbart tilbyr seg å holde en liten oppvisning for VG.

– Her dreier det seg om at Forsvarsmakten i Sverige vil at vi selv tar ansvar for svensk territorium. Og Gotland er et strategisk viktig område i Østersjøen, sier kaptein Svensson.

Militært angrep



– Sannsynligheten for et militært angrep mot Sverige er fortsatt lav. Det er den komplekse verden vi lever i og utviklingen rundt oss, som gjør at vi igangsetter disse tiltakene, sier den svenske forsvarssjefen, Micael Byden, til Dagens Nyheter.

– Dette bekrefter bildet av en stadig mer usikker sikkerhetssituasjon i Østersjøen. Situasjonen krever ulike tiltak, og det krever også et svensk medlemskap i NATO for å redusere sjansen for konflikter i østersjøområdet, sier forsvarspolitisk talsperson for det konservative partiet, Moderaterna, Hans Wallmark til DN.

Les også: Ber Sverige forlate nøytralitetslinjen

Både den finske og svenske regjeringen har offentliggjort rapporter som legger grunnlag for politiske diskusjoner om NATO-medlemskap. Tre av de fem nordiske landene, Norge, Danmark og Island er blant de 27 medlemslandene i Den nord-atlantiske Alliansen.