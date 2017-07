Sverige på førsteplass i ny innvandrings-rapport

«Søta bror» rangeres som det beste landet å bo i for innvandrere, ifølge en ny amerikansk studie.

Sverige etterfølges av Canada, Sveits, Australia og Tyskland, før Norge dukker opp på en sjetteplass. Finland og Danmark havner også blant topp ti på henholdsvis niende og tiendeplass.

Undersøkelsen er utført av U.S News and World Report, og så på blant annet økonomisk stabilitet, likelønn og jobbmarkedet når de skulle rangere listen på 80 land, skriver The Washington Post.

Det ble også benyttet data fra Verdensbanken og FN, og en spørreundersøkelse der over 21 000 ledere, eliter og vanlige borgere ble spurt. I tillegg så forskerne på hvor mye penger innvandrerne hadde mulighet til å sende tilbake til hjemlandet.

Flest innvandrere i Europa



Verdens 10 beste land for immigranter 1 Sverige 2 Canada 3 Sveits 4 Australia 5 Tyskland 6 Norge 7 USA 8 Nederland 9 Finland 10 Danmark Kilde: U.S. News and World Report

Sverige har de siste årene blitt en populær destinasjon for innvandrere fra både Afrika og Midtøsten, og landet tok inn flere flyktinger sett i forhold til innbyggertall enn noe annet land i Europa da flyktningekrisen var på topp i 2015.

Undersøkelsen tok imidlertid ikke spesielt hensyn til flyktninger, men tar innvandringspolitikk og integrering med i beregningen.

– Med den siste tids søkelys rettet mot immigrasjon i USA og rundt om i verden, ønsket vi å ta et dypdykk i potensielle fordeler og utfordringer for et lands forståtte økonomiske status i verden, sier Eric Gertler i U.S News and the New York Daily News.

Oppmerksomheten ble spesielt rettet mot Sveriges håntering av innvandring etter at president Donald Trump i februar uttalte at innvandring hadde skapt store problemer i Sverige, og at landet fremsto som et eksempel for USA på hvordan ting ikke skulle gjøres.

– Vi må holde landet vår trygt. Se på hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige! Hvem hadde trodd det? Sverige! De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før, sa Trump den gangen.

USA havnet på en syvendeplass i undersøkelsen.

Rangerer verdens beste land



Europeiske og nordamerikanske land gjorde det generelt bra i undersøkelsen, sett bort i fra Serbia på 68. plass og Tjekkia på 50. plass.

I Midtøsten var det De forente arabiske emirater som kom best ut, og havnet på en 15. plass, mens Singapore gjorde det best av de asiatiske nasjonene og på en 18. plass. Av de afrikanske landene var det Sør-Afrika som fikk best plassering, og Brasil blant de søramerikanske.

Rapporten er den del av et større prosjekt der målet er å rangere blant annet verdens beste land, universiteter, sykehus og biler.