Sverige-krangelen: Tallene som taler Trump imot

Donald Trump har brukt Sverige som et skrekkeksempel på hva stor innvandring kan føre til. VG har gjennomgått påstandene Trump har basert seg på.

Mange reagerte da Donald Trump brukte Sverige som et eksempel på hva innvandring kan føre til under en tale i Florida lørdag kveld. De siste dagene har han fortsatt å uttrykke bekymring for Sverige på Twitter-kontoen sin.

Senere har det kommet frem at påstandene var hentet fra et innslag på Fox News, hvor filmskaperen Ami Horowitz ble intervjuet om en angivelig økning i kriminalitet i Sverige som følge av flyktningstrømmen.

VG har sjekket bakgrunnen for påstandene som Horowitz og Fox News kom med.

Statistikk fra det svenske Migrationsverket viser en betydelig nedgang i antall asylsøkere fra 2015 til 2016. Mens det i 2015 kom 162.877 asylsøkere var tallet i 2016 nede i 28.939.

Statistikken viser også en lavere og jevnere asyltilstrømning fra 2009 til 2011, men skyter fart fra 2012:

2009: 24.194

2010: 31.819

2011: 29.648

2012: 43.887

2013: 54.259

2014: 81.301

«Voldsbølge»



Påstand: Det kom en tydelig bølge av vold med bruk av våpen, så vel som voldtekt, etter at Sverige begynte med det Fox News omtaler som en «open door policy».

Dette viser statistikken:

Tall fra Brottsförebyggande rådet (Brå) viser en stabil økning i antall anmeldelser de siste ti årene.

Tall for 2016 legges frem 30. mars, men kriminalstatistikken for 2015 viser en generell økning i antall anmeldelser med fire prosent fra året før. I denne perioden økte antall anmeldte lovbrudd av bedrageri og hærverk mest. Blant anmeldte bedragerier økte datakriminalitet mest.

• I 2015 var det registrert 1,5 millioner anmeldelser i Sverige. På Brås nettsider poengteres det at langt fra alle lovbrudd kommer med i statistikken.

I rapporten over anmeldte forhold i 2015 står det: «Kategoriene for anmeldte lovbrudd som minsket mest i antall i 2015 var vinningsforbrytelser, seksualforbrytelser og trafikkforbrytelser».

• I 2015 opplevde Sverige det laveste antallet anmeldte voldtekter i perioden 2010 til 2015.

• Det ble også meldt om færre seksualforbrytelser i 2015 enn året før, der tallet er 18.057 mot 20.326 anmeldelser i 2014. Sistnevnte er for øvrig rekordår i statistikken.

• Antallet anmeldelser av grove voldstilfeller økte med to prosent fra 2014 til 2015, men i 2011 var det 4390 flere anmeldelser av grov vold enn i 2015.

• Sammenlignet med de siste ti årene, unngår 2015 så vidt bunnen av tyveri- og ransstatistikken, med nest færrest anmeldelser.

«Terrorangrep»



Påstand: Sverige hadde sitt første islamistiske terrorangrep for ikke lenge siden. De får nå en forsmak på det som lenge har foregått i Frankrike og Belgia.

Fakta: Det har ikke vært et islamistisk motivert terrorangrep i Sverige siden 2010.

Da mislyktes en 28 år gammel mann i å utføre et selvmordsangrep i Stockholm sentrum. Han var den eneste som døde da bombingen ikke gikk av som planlagt.

«Innvandrere er forbryterne»



Påstand: Statistikken er klar på hvem som er forbryterne; innvandrerne.

Dette sier svensk politi:

Det finnes ikke statistikk på hvilken etnisk bakgrunn forbrytere har.

«Få har jobb»



Påstand: Rundt 500 av de 160.000 nylig ankomne flyktningene har fått jobb.

Dette er fakta:



Ifølge Migrationsverket er påstanden riktig.

Årsaken er at asylsøkere som skal arbeide i Sverige må ha identitetspapirer. Mange av asylsøkerne som kom til Sverige i 2015 kunne ikke identifisere seg.

Horowitz påstår at andre lyver



I intervju med Fox News tidligere denne uken svarte Horowitz på kritikken, men han fastholdt likevel at det både er en volds- og voldtektsbølge i Sverige.

– Mellom 2012 og 2016 har antall drap gått opp med 70 prosent. Dette er svensk statistikk. Antallet voldtekter mellom 2007 og 2015 viser lignende tall, der det har økt med 70 prosent. Dette er deres statistikk, ikke min.

Programleder Tucker Carlson konfronterer han deretter med at statistikken viser at Sverige er tryggere nå enn før.

– La meg si det slik. Er det helt tullete å tenke seg at de kanskje lyver? La meg gi deg et eksempel. De sier at jeg sa at kun 500 asylsøkere hadde jobb i 2015, mens resten var arbeidsledige. Men hvis du ser på opptaket så ser du at de ordene aldri kom fra min munn. Så jeg vet ikke hva jeg skal si deg.