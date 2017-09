Sverige: Dømt til 12 års fengsel for å ha drept fetteren med saks

Den 50 år gamle mannen som var tiltalt for å ha drept en 46 år gammel fembarnsfar med saks i Sverige, ble onsdag dømt til 12 år i fengsel.

Den 46 år gamle mannen ble funnet død ved en innsjø utenfor Falun i Sverige i slutten av mai – stukket i hjel med en saks i halsen. Hendelsen skal ha skjedd på en fisketur, og avdøde skal ha vært del av et reisefølge på seks. De andre i reisefølget skal ha blitt vitne til hendelsen.

På stedet pågrep politiet en 50 år gammel fetter av avdøde, som siden pågripelsen har sittet i varetekt siktet for æresdrap.

I dommen beskriver tingretten at den siktede dømmes til 12 år i fengsel, men retten mener ikke at drapet er æresrelatert, skriver Aftonbladet.

DØMT: Den 50 år gamle mannen som siden mai har vært pågrepet for drapet på sin fetter ble onsdag dømt til 12 års fengsel. Foto: POLITIET

– Det finnes tydelige bevis på at dette er æresrelatert og familien kommer til å anke, forteller bistandsadvokat for avdødes familie, Evin Cetin, til Aftonbladet etter domsavsigelsen.

Aktor Gun-Britt Ström ba opprinnelig om livstid i fengsel for den nå dømte mannen, og ba også om at mannen skulle utvises fra Sverige. Mannen ble i stedet dømt til 12 år fengsel i Sverige.

Hevder det var to år lang konflikt



Familiemedlemmer skal i avhør ha forklart at konflikten mellom den avdøde 46-åringen og den nå drapsdømte 50-åringen skal ha pågått i rundt to år, og konflikten skal ha startet når 46-åringens to døtre håndhilste og kysset noen jevnaldrende tenåringsgutter.

Kona til avdøde har fortalt i avhør at konflikten skal ha blitt så stor i familien at det ikke var noen kontakt mellom visse familiemedlemmer på over to år.

Ifølge avhørsrapportene, som er åpne i offentlige svenske straffesaker der det tas ut tiltale, forteller kone og familien at de måtte gå gjennom mye etter at døtrene skal ha hatt kontakt med de jevnaldrende guttene.

BRUTALT: Her, ved innsjø i Falun, ble en 46 år gammel familiefar drept med saks under en fisketur i mai i år. Foto: POLITIET

Avdødes kone skal ha forklart i avhør at hun tror mannen ble lurt med på fisketur, uten at han visste at slektningen skulle være med.

50-åringen selv har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarsadvokat Weine Daniels har tidligere sagt at det ikke finnes noe motiv for æresdrap. I avhør har 50-åringen uttalt at han og avdøde ikke har hatt noen uenigheter, men at de har hatt noen tvister innad i familien, skriver Aftonbladet.

46-åringens familie lever nå i skjul på hemmelig adresse, på grunn av det familiens advokat beskriver som et «økt trusselbilde».