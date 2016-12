Svenske språkreiser ville sende 14-åringer til familie involvert i knivdrap

Vertsamilien de unge jentene fikk tildelt kun kort tid før avreise hadde en mørk forhistorie.

De tre vennene fra Stockholm skulle på sin drømmetur i sommer – en tre uker lang språkreise til Brighton i England, skriver svenske Aftonbladet som først omtalte saken

Kort tid før avreisen fikk de tildelt en vertsfamilie for oppholdet av arrangøren, det svenske selskapet Student travel school, eller STS.

Dømt for å ha drept i bursdagsfest



Da foreldrene til en av jentene bestemte seg for å søke på vertsfamiliens navn på internett fant de noe oppsiktsvekkende: Et av de første treffene avslørte at vertsfamilien var involvert i to mye omtalte krimsaker i England.

I 2006 ble vertsmorens 18 år gamle datter dømt for å ha knivdrept en femtenåring i en bursdagsfest. De to skal ha hatt en feide. Før hun ble tatt for drapet sendte 18-åringen en liste med navn til en venn, og skrev at hun ville knivstikke og drepe dem.

Dagen etter at tenåringsjenta ble dømt til 14 års fengsel ble faren etterlyst for drapsforsøk på sin kone, vertsmoren. Hun skal ha blitt hardt skadet da ektemannen stakk henne flere ganger med en lang kjøkkenkniv. Ifølge engelske medier var han på rømmen i flere år før han i 2010 ble arrestert i USA, da han fyllekjørte og kolliderte med en politibil.

De to sakene bidro til å vekke en debatt om knivvold i England.

Da de tre svenske familiene konfronterte STS med opplysningene de hadde funnet på Google var det helt nytt for selskapet. Familiene forlangte å få ordnet ny en ny familie umiddelbart, men selv om avreisen var en drøy uke unna ble ikke dette ordnet før morgenen fire dager senere.

Da hadde selskapet i mellomtiden påstått at vertsmoren ikke var personen omtalt i britiske medier, men noen ved samme navn – til tross for at adressen skal ha vært den samme.

Har sendt barn til vertsfamilien før



De tre svenske familiene klagde inn STS til Allmänna reklamationsnämnden, som tilsvarer Forbrukerrådet i Norge.

– At vertsmoren er blitt utsatt for en forbrytelse av sin eksmann for ti år siden, samt at hennes datter har blitt dømt for en forbrytelse, gjør ikke dette til en familie vi ikke velger å stole på, skriver Camilla Ytterstad, selskapets svenske representant i sitt svar.

I tillegg argumenterer hun med at de flere ganger tidligere har sendt svenske ungdommer til den aktuelle familien uten at det har blitt noen problemer.

De svenske familiene var ikke fornøyd med svaret, og stilte spørsmålstegn ved hvordan STS kunne forsikre seg om at det ikke forelå trusler mot vertsmoren, eller at de var innblandet i andre voldssaker, når de ikke en gang visste om drapssaken og drapssforsøket.

– Tvert imot har man utsatt flere personer for en eventuell risiko ved å ikke identifisere vesentlig informasjon, til tross for at denne er lett tilgjengelig, skriver familien i svaret sitt.

STS har en avdeling i Norge som også tilbyr Brighton som kursby. Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med selskapet.