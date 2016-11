Svenske kastet øks i hodet på Kristin: – Jeg var livredd

YTRE ENEBAKK (VG) Egon Sølvgren og Kristin Skogheim ble angrepet med øks og kniv inne i den svenske godtebutikken «Supergott».

Mandagskvelden ble i overkant dramatisk for paret fra Ytre Enebakk. Det var glatt på veien, og derfor kjørte Egon Sølvgren pent på vei til svenskehandel i Töcksfors.

– Mannen i bilen bak meg mente nok at jeg kjørte litt for sakte. Inne på parkeringsplassen kjørte han forbi meg i full fart før han krasjet inn i en lyktestolpe, og det var da det hele tok av.

Den svenske bilføreren løper deretter i full fart mot Sølvgren, som blir sittende i bilen mens kona Kristin Skogheim har gått inn for å handle.

Med seg har mannen en rottweiler og en ung jente.

– Han var svært hissig og ropte til jenta at hun måtte hente en pistol. Da hun ikke fant det, kom hun istedenfor med en øks, forteller Sølvgren til VG.

Kastet øksen med all sin kraft

Nordmannen forsøkte i det lengste å prate rolig med mannen. Han ville ikke kjøre av gårde siden kona var igjen inne på senteret.

– Da hun kommer ut forstår hun først ikke hva som skjer, og hun setter seg i bilen. Da hun ser den gale mannen som står og kjefter, løper hun ut av bilen og inn igjen på kjøpesenteret.

Svensken følger etter med øksen i hånden.

ÅSTEDET: Dramaet startet på denne parkeringsplassen. Foto: Freddie Larsen

Målrettet

– Han var så målrettet med øksen og han kom mot meg, sier Kristin Skogheim.

Skogheim forteller at hun forsøkte desperat å gjemme seg bak en godtedisk.

– Det var ikke så mye å forsvare seg med. I alle fall ikke da jeg så øksen komme mot meg i sakte film. Det var helt uvirkelig. Jeg var livredd, fortsetter hun.

– Han kaster alt han orker og øksen treffer Kristin i hodet. Da skrek jeg av full hals, utdyper ektemannen hennes.

Svensken snur og løper tilbake mot Egon Sølvgren med en kniv i hånden og med rottweileren på slep.

Sølvgren kjenner et dunk da han treffer, men han klarer å vri seg unna kniven.

– Han må ha vært psykotisk. Jeg har aldri sett lignende oppførsel i mitt liv. Videre løper han ut av butikken og kaster seg i bilen vår.

Etter å ha herjet rundt på parkeringsplassen med parets bil, hopper mannen inn i sin egen bil. Den kjører han i grøften, og på nytt tar han parets bil og stikker av.

HER TRAFF ØKSEN: Paret trygt hjemme i stua i Ytre Enebakk. Kristin viser hvor hun ble truffet av øksen. Foto: Camilla Brække, VG

Kan ha fått hjernerystelse

Skrekkslagne står paret og flere vitner igjen i Töcksfors handelspark. Heldigvis var det den butte delen av øksen som traff Skogheim, og heldigvis klarte ikke mannen å treffe Sølvgren med kniven.

– Det kunne gått langt verre og det er flaks at vi kom oss unna uten de helt store skadene. En kjekk ung mann fra Askim kjørte oss i tillegg helt hjem til Ytre Enebakk etter avhørene med politiet. Vi hadde jo ikke bil eller noen mulighet til å komme oss noe sted.

Egon Sølvgren har sittet på vakt hele natten og er sliten da han snakker med VG dagen derpå. Kona har klaget over smerter i hodet, og han frykter at hun kan ha fått en hjernerystelse.

– Hun forsøker å slappe av litt, og vi har en time hos legevakten, forteller han.

Hverken Sølvgren, som jobber som billedkunstner, eller kona vet hvem den svenske mannen er. Han mistenker likevel at det kan handle om at han ville hevne seg fordi han krasjet inn i lyktestolpen etter at han kjørte forbi parets bil som tok det pent på glatta.

To pågrepet

Politiet har pågrepet to menn etter angrepet, opplyser etterforskningsansvarlig Jonas Wendel hos politiet i Arvika til NTB.

Han kan av hensyn til svenske taushetsregler ikke bekrefte at de to pågrepne tirsdag ettermiddag er de samme som ble etterlyst, men sier det ikke er noen aktivt politisøk etter siktede i saken.

Flere personer er avhørt, og den dramatiske hendelsen etterforskes som et drapsforsøk. Det norske parets bil er også funnet.

STAKK AV: Etter at den svenske mannen kjørte sin egen bil i grøften, stakk han av med det norske parets bil. Foto: Privat

Godtebutikken stengt



På kjøpesenteret holder butikken Supergott tirsdag stengt på grunn av mandagens hendelse.

– De ansatte blir tatt hånd om av et kriseapparat. Det er selvfølgelig en svært beklagelig hendelse som skjedde her på senteret, og det er viktig at de berørte blir tatt vare på, sier Ole Persson som er presseansvarlig i Newsec.

Töcksfors ligger seks kilometer fra grensen mot Norge og 35 kilometer fra Mysen i Østfold.