Svensk sjåfør får sparken etter dette angrepet på E6

En dramatisk video viser hvordan lastebilen sperrer bilisten inne, før sjåføren plutselig hopper ut og går til angrep.

Den sjokkerende hendelsen skjedde på E6 ved Kungsälv onsdag, like nord for Gøteborg, melder Aftonbladet, som har publisert en video filmet av en annen bilist som ble vitne til volden.

I videoen ser man lastebilen fra Sveriges statlige postselskap PostNord svinge fra side til side i et forsøk på å blokkere en Renault som kjører bak, mens andre biler kjører forbi.

Etter hvert lykkes lastebilsjåføren med å stenge Renault-føreren inne, før sjåføren hopper ut og river opp døren på personbilen. Kort tid senere går sjåføren til angrep og slår den andre bilisten flere ganger.

PostNords kommunikasjonssjef Per Ljungberg ble rasende da han fikk se videoen torsdag kveld. Nå tar selskapet umiddelbare grep.

– Jeg er fortsatt utrolig opprørt og hendelsen er så klart uakseptabel. Sjåføren har blitt oppsagt. Han jobbet for en av våre underleverandører, sier Ljungberg til Aftonbladet.

– Jeg er «skitförbannad»

Det er foreløpig ukjent hvorfor sjåføren gikk til angrep på Renault-føreren, men overfor Sveriges Radio legger Ljungberg til at ingenting kan unnskylde sjåførens oppførsel. Han kjenner ikke til hva vedkommende eventuelt har sagt selv om hendelsen.

– Jeg er «skitförbannad». Sånn her skal man overhodet ikke oppføre seg, sier kommunikasjonssjefen, som også legger til følgende løfte:

– Jeg blir så ekstremt forbannet og opprørt. Det er en ulovlig handling. Han kommer aldri til å kjøre for PostNord igjen.

Svensk politi bekrefter at de har mottatt en anmeldelse i saken, men overfor Aftonbladet sier en talsmann at de ikke har lykkes å få kontakt med sjåføren. De kan derfor ikke uttale seg noe om mannens eventuelle motiv for å angripe Renault-sjåføren.

Øyenvitne: – Han gikk ned for telling

Overfor Aftonbladet forteller et øyenvitne at han oppfattet angrepet som uprovosert og at Renaulten ikke hadde kjørt på en måte som rettferdiggjorde lastebilsjåførens sinne. Han sier at bilisten ble truffet av flere harde slag i ansiktet.

– Han karen i Renaulten gikk ned for telling. Det var helt surrealistisk. Han kan ikke få lov til å gå løs etter å ha mistet besinnelsen på den måten.

Bilisten som ble utsatt for sjåførens vrede, forlot stedet umiddelbart etter angrepet. Vedkommende har foreløpig ikke meldt seg, men selskapet er svært interessert i å prate med ham.

– Vi har forsøkt å etterlyse ham hos politiet, men uten resultat. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med mannen for å gi ham en unnskyldning.

Lastebilsjåføren har så langt ikke uttalt seg om saken.

