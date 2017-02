Svensk «sikkerhetsrådgiver» snakker ut: – Jeg er ikke viktig i denne sammenhengen

Den totalt ukjente sikkerhetskonsulenten Nils Bildt var ikke forberedt på oppmerksomheten han ville få da Fox News brukte ham som ekspertvitne for å snakke om «svenske tilstander».

Som første svenske medium har Sveriges Radio gjort et lengre intervju med Nils Bildt, mannen som fikk den tilsynelatende offisielle tittelen «svensk forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver» da han langet ut mot landets innvandringspolitikk på amerikanske Fox News.

Bakgrunn: Hevder svensk «sikkerhetsrådgiver» er straffedømt forretningsmann

– Vil ikke diskutere åpent



Han er overrasket over oppmerksomheten han har fått de siste dagene.

– Jeg er fascinert av at det har blitt en debatt om meg. Det burde det ikke ha blitt, for jeg er ikke viktig i denne sammenhengen. Det som burde diskuteres er hvorfor svenske medier og den jevne mannen i Sverige ikke vil diskutere våre sosiale problemer åpent, sier Bildt i intervjuet.

Interessen for Sverige har vært stor etter at Trump viste til landet som et eksempel der innvandringen hadde gått galt i en tale.

Trump om Sverige: – Folket skjønner hva som skjer

Saken fortsetter under videoen

Sterke bånd til Sverige



Bildt ble tatt til inntekt for Trumps syn på den amerikanske TV-kanalen. Til tross for at han utvandret fra Sverige i 1994 og at han ikke har noen formell kompetanse på feltet sier han at han har god innsikt i problemene i hjemlandet.

Få innsikt: VGs store Trump-guide

– Disse spørsmålene kommer opp både på internasjonalt og praktisk nivå, i arbeid knyttet til etterretning, terrorisme og den slags saker. Jeg har snakket med venner og kolleger, og jeg tilbringer mye tid i Sverige. Jeg har sterke bånd dit, og jeg er kjent med hva som skjer der, sier han.

Sverige-krangelen: Slik er de svenske kriminalitets-tallene

«Uavhengig analytiker»



Søndag skrev Aftonbladet at Bildt i 2014 forsøkte å komme inn på det nasjonalistiske og sterkt innvandringskritiske partiet Sverigedemokratenes valgliste til Riksdagen.

I intervjuet med Sveriges Radio konfronteres Bildt med opplysningen, og blir spurt om det ikke er noe han burde opplyst om.

– Jeg er en uavhengig analytiker og jeg jobber ikke for noen direkte, jeg jobber for meg selv, svarer han og avviser at han har noen særskilt sympati med Sverigedemokratene.

Mer Trump? Bli varslet på mobilen med en gang det skjer noe!