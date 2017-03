Svensk radiostasjon: Russisk TV-team tilbød betaling for gatebråk i Rinkeby

Ifølge den svenske radiostasjonen Radio24syv skal et russisk TV-team ha tilbudt ungdom i Stockholmforstaden Rinkeby penger for å lage bråk foran kamera.

Rinkeby var i februar åsted for kraftige opptøyer, biler ble satt i brann, noen mindre butikker ble plyndret og politiet måtte skyte varselskudd etter at det ble kastet steiner mot dem. Opptøyene ble dekket internasjonalt, trolig fordi de kom kort tid etter at USAs president Donald J. Trump viste til en TV-dokumentar om hvordan det har gått med Sverige etter stor innvandring.

UTBRENTE BILVRAK: Utbrente bilvrak sto igjen etter opptøyene i Rinkeby for to uker siden. Foto: Fredrik Sandberg , AFP

Ville betale 400,-

En lokal beboer forteller til Radio24syv:

– De kom fram til oss og sa at de ville se litt «action». De ville betale oss 400 kroner, sier mannen, som omtales som Mohammed, og vil være anonym.

Dette skal ifølge radiokanalen ha blitt bekreftet av flere beboere, uavhengig av hverandre. Men det hele ble forstyrret av at en svensk politipatrulje kom til:

– Mens vi snakket med dem, kom politiet fram til oss. Vi ville ikke gjøre noe av det der som de sa, men da politiet kom, sa de russiske journalistene at det var vi som hadde sagt at vi kunne vise dem litt bråk for 400 kroner, forteller Mohammed.

Innvandringskritisk

Han vet ikke hvilken russisk TV-stasjon som var der. Saken er også omtalt i svenske Aftonbladet, som forteller at flere russiske medier har vært i Rinkeby i det siste, blant annet tv-kanalen NTV. Og i reportasjen fra NTV får seerne vite at innvandringen i Sverige har gått for langt, her figurerer flere sterkt innvandringskritiske svensker, blant andre Sverigedemokraternas gruppeleder i Riksdagen, Mattias Karlsson og den innvandringskritiske politimannen Peter Springare. Den høyreekstremistiske organisasjonen «Soldiers of Odin» fremstilles ifølge Aftonbladet som helter, og det fortelles at mange svensker ser på USAs president Trump som en stor helt.

Russisk Sverige-hets

Flere svenske Russland-eksperter peker på en endring i russiske mediers omtale av Sverige. Jan Leijonhielm, som er tidligere sjef for russlandsstudiene på Försvarets forskningsanstalt, er ikke overrasket:

– Dette ligner på propaganda under Sovjet-tiden, altså at alt var i orden innenlands, mens det var urolig og farlig i vest. Sverige har i en periode spilt en positiv rolle i russisk media, men i det siste har vi sett mer skittkasting og latterliggjøring. Ofte skildres Sverige som et paranoid land med Russland-fobi, sier han.