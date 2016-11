Svensk politiker kalte minister «hore» – fikk sparken

Den svenske politikeren Delmon Haffo i Moderaterna kalte sosialminister Annika Strandhäll for «hore» i et filmopptak. Haffo, som også var ansatt i partiet, har nå fått sparken.

Partisekretær Tomas Tobé i Moderaterna opplyser at Haffo må forlate sin stilling i partiapparatet med umiddelbar virkning.

Filmopptaket som har vekket oppsikt i Sverige, er gjort uten at Haffo og de øvrige som opptrer, var klar over det.

– Annika Strandhäll, det var ikke OK å spøke med menns stemmerett. Dra til helvete, din hore, sier Haffo i opptaket som ble lagt ut på YouTube. De øvrige som er til stede ler av politikerens utfall.

– Det her er helt uakseptabelt. Tjenestemannen har måttet forlate sin stilling med umidelbar virksomhet, sier Moderaternas partisekretærTomas Tobé til Aftonbladet.

Ifølge Dagens Nyheter ble filmen raskt fjernet fra nettstedet, men Socialdemokraterna, partiet som Strandhäll tilhører, gjorde et opptak av den. Statsminister Stefan Löfven hevder uttalelsen tyder på en etablert kultur hos Moderaterna.

– Dette er svært alvorlig, og det virker som om det er en kultur i det partiet som partilederen må ta tak i, sier han.

Oskar Öholm i Moderaterna i Stockholm-regionen bekrefter også at Haffo forlater politikken. Det innebærer stillingen som kommunepolitiker i Salem, landstingspolitiker i Stockholms län, ordfører for Moderaterna i Salem og visedistriktsordfører i Muf Stockholm.

– Jeg har nettopp pratet med Delmon og han har fortalt at han forlater alle politiske verv som følge av det som har skjedd. Jeg synes det er bra at han gjør det, for det er veldig alvorlig det han har gjort. Jeg ble sjokkert da jeg så dette, sier Öholm til Aftonbladet.