Svensk gutt hoppet fra balkong da klovn dukket opp

Svensk politi har igangsatt etterforskning etter at en åtte år gammel gutt sier han hoppet ut fra leilighetens balkong da en klovn kom inn i boligen.

– Det var kjempemye banking på døren og så kom han bare inn. Da løp jeg og så hoppet jeg ned fra balkongen, sier åtte år gamle Oliver Strömberg til Sveriges Radio.

Det var lørdag kveld at gutten var alene hjemme i Skara i Sverige. Moren og søsteren hadde nettopp dratt til butikken for et lite ærend da Oliver hørte lyder fra ytterdøren. Han trodde det var moren og søsteren som var kommet hjem. I stedet sto det en høy, voksen mann utkledd som klovn der, hevder gutten.

Det er om lag tre meter fra balkongen og ned til bakken under. Oliver slapp unna hoppet med litt smerte under føttene.

Da moren kom hjem fra butikken, ble hun møtt av opprørte foreldre og barn som hadde sett en panikkgrepet Oliver hoppe, og de sier også at de så en person med klovnemaske i leilighetens stuevindu.

Moren gjennomsøkte leiligheten, garderober, under senger, uten å finne noen. Så ringte hun til politiet, som nå har opprettet sak. Så langt er ingen pågrepet.

Oliver er ennå preget av hendelsen og ser seg over skuldrene, forteller hun. Oliver sier selv at kveldene er verst.

– For det er da klovnene kommer, og man blir mye reddere fordi det er mørkt, sier åtteåringen.

