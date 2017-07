Svensk forsvarsminister kan måtte gå under militære storøvelser

Hvis Alliansen stiller mistillitsforslag mot forsvarsministeren kan han måtte gå mens to store militærøvelser pågår i Sverige.

Dette er den svenske IT-skandalen * Transportstyrelsen (TS) er et forvaltningsorgan underlagt Næringsdepartementet. Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart. * I april 2015 får IBM i oppdrag å ta over it-driften av Transportstyrelsen. * I mai 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren at avvik kan gjøres fra lovene som beskytter sensitive data. * Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil. * I januar 2016 iverksettes etterforskningen mot Ågren om at hun som leder har tatt avgjørelser som kan avsløre gradert informasjon. * I januar 2017 slutter Ågren, og den svenske regjeringen vil ikke si hvorfor. * 6. juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. * 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens styreleder slutter. * 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet. * Nå har fire opposisjonspartier gått sammen om å stille mistillitsforslag mot tre av ministerne. Kilde: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Wikipedia

En IT-skandale i Sverige har ført til at Alliansen, den borgerlige opposisjonen, har besluttet at de vil stille mistillitsforslag mot tre ministere i Stefan Löfvens regjering, som består av Socialdemokratarna og Milljöpartiet.

Torsdag avsatte statsminister Stefan Löfven to av sine ministere som har vært involvert i skandalen, nemlig innenriksminister Anders Ygeman og infrastrukturminister Anna Johansson.

Den borgerlig opposisjon bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet og Kristendemokraterna, var imidlertid ikke fornøyd med statsminister Löfvens løsning om å la forsvarsminister Peter Hultqvist bli sittende, og fortalte torsdag at de går videre med mistillitsforslaget mot forsvarsministeren.

Militærøvelser når riksdagen åpner

Riksdagen vil åpne igjen 12. september, og det vil da være aktuelt å stemme over mistillitsforslaget mot Hultqvist.

I denne perioden vil det samtidig foregå to store militærøvelser i Østersjøen, og kan da etterlate Sverige med ingen eller en helt ny forsvarsminister.

Militærøvelsen med navnet Aurora 17 (ekstern lenke) kommer til å bli den største militærøvelsen på 20 år på svensk jord. Her deltar over 19.000 svenske soldater, i tillegg til rundt 2000 fra Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge og USA, melder Aftonbladet. Øvelsen vil finne sted i ukene 37-39, altså mellom 11.–30. september.

Samtidig arrangeres den russiske militærøvelsen Zapad 17, der om lag 13.000 russere og hviterussere deltar, skriver den svenske avisen. Denne finner sted 14. september, altså to dager etter at Riksdagen åpner.

Magnus Petersson, professor og leder for Senter for transatlantiske studier ved Institutt for forsvarsstudier, mener det er uheldig at det potensielt kan bli sikkerhetspolitisk turbulens under øvelsene.

– Det er ikke bra at det er en politisk krise samtidig som disse øvelsene finner sted. Det er leit at det skjer samtidig, men det er ingen som har hatt denne intensjonen, sier Petersson til VG.

Sikkerhetspolitisk ekspert: – Bekymringsfullt

Han forteller at øvelsene er viktige for å teste hverandres beredskap, men tror ikke regjeringskrisen kommer til å påvirke øvelsene direkte.

– Man ønsker jo alltid å ha stabilitet i sikkerhetspolitikken, legger han til.

BLIR: Torsdag opplyste statsminister Stefan Löfven at forsvarsminister Peter Hultqvist blir sittende i regjeringen, samtidig som at to andre ministere byttes ut.

Jacob Westberg, foreleser i sikkerhetspolitikk og strategi ved Forsvarshøyskolen i Sverige sier til Aftonbladet at det er bekymringsfullt hvis Hultqvist må gå da.

– Jeg tror faktisk man kan si at det er bekymringsfullt. Svenske Aurora er ikke bare en militærøvelse, men det er en total forsvarsøvelse hvor ulike deler av samfunnet er involvert, sier han til avisen.

Liberalernas forsvarspolitiske talsperson, Allan Widman, ser imidlertid ingen problem med situasjonen.

– Jeg ser ikke for meg at landet vil stå uten hverken forsvarsminister eller regjering, uansett utfall av dette mistillitsforslaget, sier han til Aftonbladet.

Statsministeren advarer

Allianselederne var torsdag klare på at også forsvarsministeren måtte gå etter IT-skandalen.

– Vi har hatt en av de alvorligste sikkerhetskrisene i svensk historie. Hulqvist har hatt informasjon om trusler mot forsvaret av Sverige, noe han har ansvar for. På tross av det har han ikke gått videre med informasjonen, sa Kristendemokraternas leder Ebba Bush til VG torsdag.

I tillegg til de fire borgerlige opposisjonspartiene har Sverigedemokraterna sagt at de støtter mistillitsforslaget.

Statsminister Stefan Löfven har advart opposisjonen om at de må ha klart for seg hva de holder på å gjøre.

– Hvis man synes at det finnes anledning til å avsette landets forsvarsminister i det sikkerhetspolitiske klimaet vi har i dag skal man ha veldig klart for seg hva man gjør. Det virker det ikke som de borgerlige partiene har, skrev statsministeren i en kommentar til Aftonbladet torsdag kveld.