Svensk avis: Mann bosatt i Malmö anklaget for terrorplaner i Europa

MALMÖ (VG) Den svenske statsborgeren skal ha tatt med døtrene sine til Syria og sluttet seg til terrorgruppen IS.

Den 38 år gamle svenske statsborgeren som er pågrepet i Tyrkia for å skal ha planlagt terrorangrep i Europa er ifølge den svenske avisen Sydsvenskan fra Malmö.

38-åringen ble pågrepet i Tyrkia sammen med en 45 år gammel dansk statsborger. De to mennene ble pågrepet i den tyrkiske byen Adana, nær grensen til Syria.

Mennene skal ha vært på vei fra Tyrkia til Europa under falske identiteter for å gjennomføre et terrorangrep, skriver den tyrkiske avisen Hürriyet. Ifølge tyrkiske medier, har mennene vært på vei til Europa for å skape et «blodbad».

Begge benekter påstandene, og skal ifølge tyrkiske medier ha uttalt at de dro til Syria for å hjelpe muslimer med mat og forsyninger.

Angitt av eks-kone

Ifølge tyrkiske Hürriyet dro den svenske statsborgeren til Syria i 2014, der han tilsluttet seg terrorgruppen Den islamske stat (IS).

Svenske myndigheter ble varslet av 38-åringens tidligere kone, som har fortalt at eksmannen reiste inn i Syria fra Tyrkia sammen med parets to små døtre i 2014, ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Kvinnen forteller at døtrene ble kidnappet av eksmannen da de ble tatt med til Syria. Hun prøvde da å få tilbake døtrene men måtte reise tilbake til Sverige uten hell. Ifølge svenske medier klarte hun senere å få døtrene hjem.

Ifølge Sydsvenskan kom beskjeden om pågripelsen av eksmannen i Tyrkia som et sjokk på eks-kona.

– Jeg ble nervøs og begynte å tenke på hva som kommer til å skje videre. Hvis han returnerer til Sverige må jeg forlate hjemmet mitt umiddelbart, sier eks-kona til Sydsvenskan.

Hun forteller avisen at både hun og døtrene tidligere har blitt truet på livet av eks-mannen.

Svensk politi bekrefter pågripelsen

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo bekrefter pågripelsen av en svensk statsborger i Tyrkia overfor nyhetsbyrået TT. Säpo skal imidlertid ikke kjenne til de konkrete mistankene.

Også Utenriksdepartementet i Danmark sier til avisen Ekstra Bladet at de er kjent med opplysningene om at en dansk statsborger skal være tilbakeholdt i Tyrkia.

Begge er mistenkt for at ha blitt trent i håndtering av våpen og sprengstoff i Syria gjennom flere måneder. De siste 10 dagene har de imidlertid blitt avhørt og sittet i varetekt hos tyrkisk politi, melder nyhetsbyrået AP.

Den danske statsborgeren skal opprinnelig komme fra Libanon, mens den svenske har røtter i Irak.