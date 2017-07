Stor IT-skandale i Sverige – kan felle regjeringen

Dette er den svenske IT-skandalen

* Transportstyrelsen (TS) er et forvaltningsorgan underlagt Næringsdepartementet. Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.

* I april 2015 får IBM i oppdrag å ta over it-driften av Transportstyrelsen.

* I mai 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren at avvik kan gjøres fra lovene som beskytter sensitive data.

* Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.

* I januar 2016 iverksettes etterforskningen mot Agren om at hun som leder har tatt avgjørelser som kan avsløre gradert informasjon.

* I januar 2017 slutter Ågren, og den svenske regjeringen vil ikke si hvorfor.

* 6. juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner.

* 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens «ordfører» slutter.

* 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet.

* Nå vurderer flere partier om de skal stille mistillitsforslag mot regjeringen.

Kilde: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Wikipedia