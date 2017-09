Største militærøvelse på to tiår i Sverige

PARIS (VG) Det svenske forsvaret er i gang med sin største øvelse på over 20 år, rett over Østersjøen fra den pågående russiske militærøvelsen «Zapad».

«Aurora -17» er den største militærøvelsen Sverige har gjennomført på 24 år, med 19.000 svenske militære som er i sving gjennom tre uker. Ytterligere 2000 NATO-soldater fra Norge, Danmark. Finland, Estland, Litauen, Frankrike og USA har de siste dagene kommet til Sverige for å bistå.

Øya Gotland er et av fokusområdene, hvor stridsvogner, krigsskip og uniformskledde menn og kvinner har strømmet inn de siste dagene.

Det er også den delen av Sverige som er nærmest den russiske enklaven Kaliningrad, der Russland og Hviterussland parallelt avholder den massive militærøvelsen «Zapad 2017», som den norske etterretningstjenesten mener kan involvere over 100.000 soldater.

– Øvelsen Aurora-17 er helt klart en reaksjon på en mer offensiv russisk militærmakt, og den ganske provokative måten russerne har opptrådt i Norden gjennom de siste 10 årene, sier den svenske lektoren i sikkerhetspolitikk, Tomas Ries, til VG.

Obligatorisk verneplikt

Nylig gjeninnførte Sverige obligatorisk verneplikt, noe landet ikke har hatt siden 2010. Innføringen er et svar på økt russisk militær aktivitet, fortalte den svenske forsvarsministeren Peter Hultquist til CNN.

RUSTER OPP: Sverige er i gang med å bygge opp forsvaret sitt, etter mange år med hovedfokus på NATO. Øvelsen «Aurora-17», som startet denne uken, er helt sentral i dette arbeidet. FOTO: REUTERS

– Etter den folkerettsstridige russiske annekteringen av Krim og landets økte militære aktivitet mot grensene, har vi en ny sikkerhetssituasjon, sa Hultquist til den amerikanske kanalen i vår.

Store deler av Sveriges fastland vil bli berørt av øvelsene, viser det svenske forsvarsdepartementets oversikt. Fra førstkommende mandag vil sivile svensker måtte forberede seg på trafikkø, støy fra skyting, helikopter og fly, skriver Aftonbladet.

USA har i tillegg satt inn ekstra kampfly for å kontrollere luftrommet over Østersjøen som en respons til russernes Zapad-2017, ifølge NTB. Om en uke starter også NATO-landet Polen sin øvelse «Dragon- 17».

HJELP FRA USA: Det er første gang amerikanske styrker deltar i en øvelse i Sverige. Her snakker øverstkommanderende i det svenske forsvaret, Micael Byden, med en amerikansk soldat i Gøteborg denne uken. FOTO: REUTERS

Sårbare Gotland

Det svenske forsvarets fokus på Gotland kommer etter at svenske myndigheter innså hvor sårbart øya ligger til da russerne annekterte Krim i 2014, sier sikkerhetseksperten Ries.

FAKTA: «Aurora-17» * Største militærøvelse i Sverige på 24 år. * Gjennomføres i luften, på bakken og til sjøs. * De mest påvirkede områdene er Stockholm, Gotland, og Mälardalen. * Varer 11.-29. september, med aktive dager mellom 19.–27. september. * Deltagende: cirka 19 500 * Internasjonale aktører: ca. 2 000 (fra Norge, Finland, Danmark, USA, Frankrike, Estland, Litauen og Litauen) Kilde: Det svenske forsvarsdepartementet, Aftonbladet

– Egentlig hadde man demilitarisert Gotland på 1990-tallet, men etter Russlands inntog i Ukraina begynte man å tenke at hvis Russland vil gjøre det samme mot svenske Gotland som de gjorde mot ukrainske Krim, ja, så kan de det. Dessuten frykter man at Russland i krigsoperasjoner vil kunne prøve å avskjære østersjøområdet dersom de ønsker å gå inn i de baltiske landene, sier Ries.

I november 2016 skrev VG om det svenske forsvarets opptrapping av militært nærvær i Østersjøen, med utplassering av kampstyrker på Gotland. Den gang fortalte lenshøvdingen på Gotland, Cecilia Schelin Seidegård, hvordan de føler at de er et utsatt mål, og at hun ser for seg at «Putin kan bruke Gotland som et springbrett».

Ifølge den russiske forsvarsministeren Aleksander Fomin omfatter den russiske øvelsen Zapad 12.700 mann, mens Norges etterretningstjeneste tror at Zapad kan bli mer enn 10 ganger større enn varslet.

Etterretningssjef i Norge, Morten Haga Lunde, sier til VG at også Norge følger nøye med på den store russiske øvelsen.

