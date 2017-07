Sveriges statsminister Stefan Löfven har visst om IT-skandalen siden januar. Nå varsler han full gjennomgang.

Dette er den svenske IT-skandalen * Transportstyrelsen (TS) er et forvaltningsorgan underlagt Næringsdepartementet. Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart. * I april 2015 får IBM i oppdrag å ta over it-driften av Transportstyrelsen. * I mai 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren at avvik kan gjøres fra lovene som beskytter sensitive data. * Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil. * I januar 2016 iverksettes etterforskningen mot Ågren om at hun som leder har tatt avgjørelser som kan avsløre gradert informasjon. * I januar 2017 slutter Ågren, og den svenske regjeringen vil ikke si hvorfor. * 6. juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner. * 18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens «ordfører» slutter. * 19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet. * Nå vurderer flere partier om de skal stille mistillitsforslag mot regjeringen. Kilde: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Wikipedia

Under mandagens pressekonferanse i forbindelse med den store IT-skandalen som nå rulles opp i Sverige, forteller statsminister Stefan Löfven at han har vært klar over lekkasjene siden januar.

Nå varsler han at saken skal granskes.

– Havari

Selve saken startet allerede i våren 2015, da Transportstyrelsen overførte IT-driften til IBM. For at overføringen skulle skje raskt, ble det gjort flere unntak fra datasikkerhetsregler.

Lövfen forteller at han ble informert om hendelsen av sin statssekretær i forbindelse med at generaldirektør i TS, Maria Ågren gikk av som leder.

Den svenske regjeringen ønsket da ikke å kommentere hvorfor, men i en pressemelding søndag bryter statsministeren stillheten. Da omtalte han skandalen som et «havari».

– Det som har skjedd i Transportstilsynet er at det har vært et havari. Det sa jeg i går og det står jeg for, og det har skjedd i strid med loven og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sier Löfven under pressekonferansen mandag.

– Jeg har tillit til alle statsråder inntil videre. Jeg skulle ønske jeg fikk informasjonen tidligere, sier statsministeren.

Det var svenske Dagens Nyheter, som først avslørte at sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie.

Vurderer mistillitsforslag

Ledere i den borgerlige opposisjonen, samt Vänsterpartiet ser så alvorlig på den store IT-skandalen og vurderer å stille mistillitsforslag mot regjeringen.

De krever blant annet en forklaring på hva slags sensitive opplysninger som kan ha kommet på avveie i forbindelse med at IT-driften i Transportstyrelsen ble overført til IBM, såkalt outsourcing.

Löfven sier i en pressekonferanse mandag at overdragelsen av IT-driften skal granskes.

– Fremfor alt skal mennesker kunne føle seg trygge med at deres personopplysninger og annet sensitiv informasjon håndteres riktig og at eventuelle problemer ikke feies under teppet.

Löfven forteller at han har vært i dialg med de andre partilederne, og at de skal holde møte tirsdag.

– Regjeringen er har vært aktiv hele tiden, så det er akkurat slik det skal være, at myndighetene gjør jobben sin. Jeg har spurte de andre myndighetssjefene om regjeringen hadde behov for å gjøre mer, og svaret var «nei», sier han.

Han sier at han ikke ønsker å spekulere i om hva opposisjonen vil gjøre med et eventuelt mistillitsforslag.

– Ikke innvirkning på Forsvarets operative evner

Etter at sensitiv informasjon, som blant annet gjør det mulig å spore opp personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet, kan ha kommet på avveie fra det svenske transporttilsynet, Transportstyrelsen (TS).

Generaldirektør i Transportstyrelsen, Jonas Bjelfvenstam, forteller at alle servere nå er i Sverige, og håndteres av personell i landet.

– Det er min bestemte oppfatning at regler skal følges. En offentlig etat skal være preget av åpenhet. Men det kommer til å ta tid til å bygge ny tillitt, sier han.

Han forteller at TS ikke har tilgang på militært kjøretøysregister.

– Dette er en alvorlig hendelse, men det har ikke hatt noen innvirkning på Forsvarets operative evner, sier øverstkommanderende i Forsvaret, Micael Bydén.