Statsviter om IT-skandalen: – Tyder på at de kommer til å avsette noen

Statsviter og sosialdemokrat Ulf Bjereld forteller at det er et enormt press internt i alliansepartiene om å stille mistillitsforslag til en eller flere ministere.

Dette er den svenske IT-skandalen Transportstyrelsen (TS) er et forvaltningsorgan underlagt Næringsdepartementet. Organet har til hovedoppgave å sørge for regulering, håndhevelse og tilsyn innen transportområdet, herunder veitrafikk, banetrafikk, sjøfart og luftfart.

I april 2015 får IBM i oppdrag å ta over it-driften av Transportstyrelsen.

I mai 2015 beslutter generaldirektør Maria Ågren at avvik kan gjøres fra lovene som beskytter sensitive data.

Sommeren 2015 begynner svenske Security Service å undersøke overføringen av IT-driften, og konkluderer med at det er bekymring for at sensitive data kan håndteres feil.

I januar 2016 iverksettes etterforskningen mot Ågren om at hun som leder har tatt avgjørelser som kan avsløre gradert informasjon.

I januar 2017 slutter Ågren, og den svenske regjeringen vil ikke si hvorfor.

6. juli blir det kjent i media at Ågren har erkjent brudd på regelverk om databehandling og har akseptert en bot på 70.000 svenske kroner.

18. juli blir det kjent at Transportstyrelsens styreleder slutter.

19. juli, avslører svenske Dagens Nyheter at blant dataene var informasjon som gjør det mulig for sporing av personer med hemmelig adresse og beskyttet identitet.

Nå vurderer flere partier om de skal stille mistillitsforslag mot regjeringen. Kilde: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Wikipedia

Sveriges statsminister Stefan Löfven visste ikke om de mulige lekkasjene knyttet til den store IT-skandalen før januar i år. Det kom frem på en pressekonferanse mandag.

Dette til tross for at både innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist hadde kjent til saken i nesten et år.

Nå vil statsministeren at saken skal granskes, men foreløpig uttaler han at han har tillit til statsrådene i sin sosialdemokratiske regjering.

– Jeg har tillit til alle statsråder inntil videre. Jeg skulle ønske jeg fikk informasjonen tidligere, sier han.

Det er det imidlertid ikke alle partiene som er enige om.

SD: – Disse må gå

Sverigedemokraterna er klare på at både infrastrukturministeren og innenriksministeren må gå.

– Hvis ikke statsministeren kommer frem til at disse må forlate postene sine, kommer vi til å stille mistillitsforslag, ikke bare til de ansvarlige ministerne, men også mot statsministeren, sier Paula Bieler (SD) til Expressen.

Statsviter og aktiv sosialdemokrat Ulf Bjereld ved Göteborgsuniversitetet utelukker ikke at en eller to ministere må komme til å måtte gå som følge.

– De fire alliansepartiene er hard presset internt om å vise handlekraft. Det tyder på at de kommer til å avsette noen, men jeg har vanskelig for å se at det skulle bli mer enn en eller to, sier han til VG.

Selve saken startet allerede våren 2015, da Transportstyrelsen, som er underlagt næringslivsdepartementet, overførte IT-driften til IBM. For at overføringen skulle skje raskt, ble det gjort flere unntak fra sikkerhetsregler.

Det førte til at de østeuropeiske konsulentene, blant annet fra Serbia og Tsjekkia, aldri ble sikkerhetsklarert. Dermed kan sensitiv informasjon, om hemmelige identiteter til svenske sikkerhetsagenter, politiagenter og militære styrker, ha kommet på avveie, melder svenske medier.

Det var svenske Dagens Nyheter, som først avslørte at sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie.

Stiller de mistillit?

FORKLARER SEG: SÄPO-sjef Anders Thornberg (t.v.), statsminister Stefan Löfven (S) og Jonas Bjelfvenstam, generaldirektør i Transportstyrelsen (t.h), gikk mandag foran et pressekorps og forklarte seg om IT-skandalen. Foto: Stina Stjernkvist / NTB scanpix

– Det som har skjedd i Transportstyrelsen er at det har vært et havari. Det sa jeg i går og det står jeg for, og det har skjedd i strid med loven – og utsatt Sverige og svenske borgere for en risiko, sa Löfven under pressekonferansen mandag.

– Hvor ille er dette?

– Det vet vi ikke ennå. Det er ille at det kunne skje, det er det politisk enighet om, men etter statsministerens uttalelse ser det ikke ut til å få fullt så negative konsekvenser som det kunne fått, sier Bjereld ved Göteborgsuniversitetet.

Han forteller at alle nå venter på om opposisjonen kommer til å stille mistillitsforslag eller ikke.

Ledere i den borgerlige opposisjonen, samt Vänsterpartiet, har alle tidligere uttalt at de ikke utelukker å stille mistillitsforslag mot regjeringen.

– De fire alliansepartiene er litt usikre på hva de skal gjøre nå. Partilederne er kalt inn til møte med innenriksministeren og forsvarsministeren tirsdag så de kommer nok til å avvente med å uttale seg til etter dette, sier Bjereld.

Mener hun ikke visste

I tillegg til innenriksministeren og forsvarsministeren, som begge unnlot å fortelle statsministeren om skandalen, kan også infrastrukturministeren i Näringsdepartementet, Anna Johansson, som Transportstyrelsen er underlagt, ligge tynt an.

– Hun sier selv at hun ikke ble informert, men da er spørsmålet: Burde hun visst – og hvor stort ansvar har hun selv for å holde seg informert, forteller Bjereld.

Jan Arne Björklund, partileder for Liberalerna, sa søndag kveld til Aftonbladet at statsministerens forklaring er merkelig.

– Flere ministere har altså kjent til saken, men ikke pratet med hverandre i en sak som berører ulike områder og rikets sikkerhet.

– Man må snakke med hverandre i en regjering, konstaterer han overfor avisen.

Annie Lööf, leder for Centerpartiet, uttaler samtidig til Aftonbladet at Löfven står fullt som ansvarlig, og kan ikke gi skylden fra seg.