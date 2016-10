«Sommerstuga-drapet»: Vil åpne graven til siktedes eksmann

Den svenske påtalemyndigheten vil vite om kvinnen som er siktet for det såkalte «Sommerstuga-drapet», også tok livet av sin eksmann, som ble funnet druknet i fjor.

Nå vil statsadvokaten åpne eksmannens grav for å se om det kan finnes bevis for at mannen ble drept, melder Aftonbladet.

– Undersøkelsene kan sies å være av en vesentlig betydning for etterforskningen, skriver statsadvokat Johan Falklander i begjæringen til tingretten.

41-åringen og hennes afghanske kjæreste (18) er siktet for å ha inngått forbund (en avtale) om å ta livet av kvinnens far, men begge nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Paret var internasjonalt etterlyst i nesten én måned – før de ble pågrepet av bevæpnet politi på et hotellrom i Trondheim 31. august i år.

Påtalemyndigheten tror 41-åringen drepte sin egen far (68) på brutalt vis 3. august. Da politiet rykket ut til sommerhuset i Arboga der paret befant seg, fant de også farens kone hardt skadet. Kort tid før pågripelsen i Norge tok også saken en ny vending, da politiet kunngjorde at de også mistenker at kvinnen kan ha drept sin eksmann.

Funnet druknet

Han ble funnet druknet i en grunn innsjø like ved den samme familiehytta i Arboga, i august i fjor. Det var forsikringsselskapet If som slo alarm da de reagerte på eksmannens livsforsikring, verdt 2,5 millioner kroner, som ble opprettet kort tid før han ble funnet død.

Dødsfallet ble først ansett som en ulykke, men for noen uker siden varslet svenske påtalemyndigheter at de nå etterforsker hendelsen som et mulig drap og bedrageriforsøk.

Paret var sammen med sine to barn på hytta samme helg som mannen ble funnet død. Ifølge venner av paret skal de to ha kranglet og kort tid tidligere skal også mannen ha fortalt kona at han hadde møtt en annen.

Anklaget for seksuelle overgrep

Kvinnen har tidligere blitt knyttet til flere kriminelle handlinger. Før drapet ble hun blant annet anklaget for seksuelle overgrep mot flere mindreårige asylsøkere, men saken ble henlagt.

I fjor høst startet 41-åringen et firma som blant annet hjalp enslige asylsøkere med å finne et sted å bo. Ifølge VGs opplysninger var det i forbindelse med dette arbeidet at hun møtte sin 18 år gamle kjæreste, som opprinnelig kom fra Afghanistan for å søke om asyl.