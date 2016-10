Slang ut fotangler etter innbrudd – punkteringskaos i svensk morgenrush

Etter å ha brutt seg inn i en telebutikk la gjerningspersonene ut fotangler på veien. Nå kan flere enn hundre biler ha punktert.

– Det kan dreie seg om et hundretall som har fått punktering, men det kan også være både flere og færre. Et hundretall er uansett ingen vill gjetting, sier Jens Mårtensson, vakthavende i Stockholm-politiet, til Aftonbladet i 6-tiden.

Klokken 4.12 fikk politiet meldinger om et innbrudd i en telebutikk i Rosersberg like nord for Stockholm. Hva som er tatt, er ennå ikke sikkert, men hendelsen behandles som grovt tyveri.

Etter ranet forsvant gjerningspersonene nordover på E4. Fra bilene kastet de ut fotangler, som i morgentimene har skapt fullstendig kaos i trafikken.

Fotanglene er lagt både i nord- og sørgående retning, slik at kaoset gjelder begge veier, ifølge Aftonbladet.

– Trafikken kryper så sagt fremover at det ikke er noen fare for at flere skal kjøre på fotanglene, sier Mårtensson avisen.

Ingen er pågrepet i saken, og politiet har ingen gode spor i jakten på gjerningspersonene eller fluktbilene deres.