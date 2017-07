Seksåring har vært forsvunnet i over 12 timer i Sverige

Den seks år gamle jenta ble borte for familien i naturreservatet Blacksås, øst i Sverige.

Det pågår nå en leteaksjon i naturreservatet Blacksås i Gävleborgs län, etter at en seks år gammel jente ble borte fra sin familie klokken 11.30 søndag formiddag.

– De lette selv etter henne i to timer, sier politiets pressetalsmann Mikael Hedström til Aftonbladet.

– Dette er noe av det verste som kan skje med en familie, understreker han.

Politiet skriver i en pressemelding at jenta er tynt kledd og at det regner i området. De har nå hentet inn store ressurser og lokale jegere for å lete etter henne.

Klokken 23 mandag kveld startet de å gå manngard i skogen for å lete etter jenta.

Ble borte under familietur



Ifølge Aftonbladet var seksåringen på tur i området sammen med to familier da hun ble borte. Familiene hadde vært på tur på Blacksåsberget, og seksåringen hadde løpt i forveien sammen med et annet barn.

– Hun var på vei opp til en utkikksplass da hun forsvant ute av syne, sier operasjonsleder Joel Manner til avisen.

Det andre barnet ble funnet etter kort tid, men seksåringen er fortsatt savnet.

Avbrøt letingen etter melding om bjørn

Politiet skal ha avbrutt letearbeidet i en drøy time tidligere søndag kveld på grunn av meldinger om en bjørn i området.

– Vi har ikke støtt på noen dyr i letearbeidet, men vi vet at det finnes her i skogene, sier Hedström til Aftonbladet.