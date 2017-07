Seksåring har vært forsvunnet i over 10 timer i Sverige

Den seks år gamle jenta ble borte for familien i naturreservatet Blacksås, øst i Sverige.

Det pågår nå en leteaksjon i naturreservatet Blacksås i Gävleborgs län, etter at en seks år gammel jente ble borte klokken 11.30 søndag formiddag.

– Hun var på vei opp til en utkikksplass da hun forsvant ute av syne, sier operasjonsleder Joel Manner til Aftonbladet.

Politiet skriver i en pressemelding at jenta er tynt kledd og at det regner i området. De har nå hentet inn store ressurser og lokale jegere for å hente etter henne.

Ifølge Aftonbladet var seksåringen på tur i området sammen med to familier da hun ble borte. Familiene hadde vært på tur på Blacksåsberget.

Politiet tror ikke det ligger noe kriminelt bak forsvinningen.