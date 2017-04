Saksøker busselskapet etter ulykken i Sverige

Fagforbundet for kommuneansatte i Sverige forbereder et søksmål mot busselskapet etter dødsulykken søndag. Den mistenkte sjåføren er medlem i forbundet.

Det svenske fagforbundet, Kommunal, med over 500.000 medlemmer forbereder et omfattende søksmål mot selskapet som kjørte bussen, ifølge Aftonbladet.

Tre elever omkom i ulykken og 23 personer ble innlagt på sykehus da en buss kjørte av veien og veltet i Härjedalen i Sverige søndag morgen.

– Etter den tragiske ulykken har det vært et fokus på sjåføren som er medlem hos oss og som vi representerer. Vi føler et ansvar for å fortelle om vårt syn på dette selskapet, sier enhetssjef i Kommunal, Johan Ingelskog.

– Mange vitner om stress

Ingelskog sier at fagforbundet har fulgt selskapet, som heter Bergkvarabuss, i en tid.

– Flere av våre medlemmer vitner om pressede tidskjema, stress og et generelt dårlig arbeidsmiljø, fortsetter han.

Derfor velger Kommunal nå å forberede et omfattende søksmål mot selskapet i den svenske arbeidsdomstolen.

Sjåføren siktet

Sjåføren av bussen er mistenkt etter ulykken.

Karin Johnsson-Rydh i påtalemyndigheten sier til Expressen at den foreløpige siktelsen mot sjåføren dreier seg om kroppsskade, for å ha forårsaket en annens død og for uaktsomhet i trafikken, melder NTB.

– Jeg vil vektlegge og understreke at dette er på et tidlig stadium og at det handler om den lavere mistankegraden, og at mye kan komme til å bli endret, sier hun til avisa.

I en pressemelding fra påtalemyndigheten påpeker Johnsson-Rydh at det er rutine ved denne typer saker at de etterforskes bredt. Etterforskningen fortsetter nå med avhør av blant andre bussjåføren.

Skal ha hatt mangler

Aftonbladet skriver at de har vært i kontakt med markedssjefen i Bergkvarabuss, Simon Sandberg, som ikke vil kommentere søksmålet før selskapets egen etterforskning er klar.

Den svenske avisen har denne uken sett på statistikk fra det svenske Arbeidstilsynet, og hevder at busselskapet har vært innblandet i et kraftig økende antall alvorlige ulykker de siste årene.

TV4 meldte tidligere i uka at ulykkesbussen skal ha hatt mangler og at busselskapet angivelig hadde kjennskap til det.

Ulykken skjedde da elevene var på vei til et skisted i Jämtland i Midt- Sverige – en tur som er blitt en tradisjon for skolens åttendeklassinger.