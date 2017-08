Rykteflom om Sveriges tidligere finansminister etter fylleslag: – Jeg kjenner meg dypt sveket

Sveriges forrige finansminister Anders Borg skal angivelig ha vist fram penisen og brukt grove skjellsord på en fest forrige helg. Det har ført til et offentlig munnhuggeri uten like.

Det var forrige fredag at Sveriges tidligere finansminister, Anders Borg, deltok på en privat fest på en øy i Stockholms-skjærgården. Bakrusen skulle vise seg å bli av det langvarige slaget. For ryktene om hva som skjedde den fuktige kvelden har resultert i en offentlig krangel mellom Borg og flere andre politiske personer.

Ville sammenligne størrelser



Ifølge Dagens Opinion, som først omtalte hendelsen, skal stemningen ha snudd til det mindre hyggelige etter at Borg ikke var fornøyd med stedet han skulle sove.

Avisen skriver at han ga uttrykk for sin misnøye ved å blant annet vise fram penisen sin, bruke et grovt seksuelt språk og prøve å ta andre menn nedentil.

Til Aftonbladet skal flere kilder ha sagt at han kalte kvinner for hore og ludder og at han ville sammenligne penisstørrelser.

Anders Borg (49) Født i Stockholm i 1968, men vokste opp i Lindö, en forstad til Norrköping. Var finansminister Fredrik Reinfeldts borgerlige regjering fra 2006 til 2014. Tilhører det liberalkonservative partiet Moderatarna. Jobber nå blant annet for World Economic Forum.

Mange har de siste dagene uttalt seg om de påståtte hendelsene. Flere har gitt sin støtte, mens andre kommet med hard kritikk. Ikke minst har lederen i Moderatarna, Anna Kinberg Batra, gått hardt ut mot sin tidligere partikollega.

Føler seg sveket



– Selvsagt må han stå til ansvar for sine handlinger. Selv om Anders Borg ikke har oppdrag for Moderaterna nå, så ser jeg veldig alvorlig på det som han blir anklaget for å ha gjort og det er bla at det blir utredet. Vi fra Moderatarna tar enhver slik anklage på stort alvor, sier Kinberg Batra til Aftonbladet.

SLUTTET: Anders Borg forlot rikspolitikken sammen med Regjeringen Reinfeldt i 2014. Her på Moderatarnas valgvake i Stockholm. Nå har han ufrivillig returnert i medias søkelys. Foto: Jessica Gow , NTB scanpix

Uttalelsen kommer som følge av at politiet i Norrmalm valgte å anmelde Borg for flere mulige lovbrudd.

Anders Borg gikk raskt ut med motangrep på sin Facebook-side, hvor han skriver at han føler seg sveket av partilederen.

«Anna Kinberg Batra velger å kommentere medieryktene basert på hva folk har hørt og sagt og kaller dette for «anklager». Jeg kjenner meg dypt sveket» skriver han.

«Jeg kan ikke forstå hvordan en tidligere kollega og nær venn kan velge å gjøre politiske poenger basert på rykter. Det blir ofte satt spørsmålstegn ved dømmekraften til Anna Kinberg Batra, jeg har nå en større forståelse for at det skjer» skriver han videre.

Beklager, innrømmer ikke



Lørdag kveld kom en ny oppdatering fra Borg. Der skriver han at han trekker seg fra sine verv i to svenske selskaper.

Selv kan han den avgåtte ministeren hverken avkrefte eller bekrefte ryktene, da han på sin Facebook-side hevder å ha fått blackout og ikke husker mye av de skjebnesvangre nattestimene.

«Jeg har fått høre i etterkant at jeg oppførte meg svært krenkende. Jeg vil oppriktig be om unnskyldning for dem som var i nærheten og ble ille berørt. Jeg kjenner en stor skuffelse og anger over min oppførsel», skriver han.

I en ytterligere kommentar lørdag ettermiddag presiserer han at beklagelsen ikke skal sees på som en innrømmelse av handlingene han er anmeldt for. Han skriver at dette kun er spekulasjoner, rykter og overdrivelser og ikke bør underbygge påstander om lovbrudd.

Støtter samboeren



Borgs samboer, PR-rådgiveren Dominika Peczynski, har gått ut i sosiale medier for å forsvare ham. I et lengre innlegg på Facebook anklager hun folk for å drive med ryktespredning uten å ha noen håndfaste bevis.

«Kjære alle dere som spekulerer, insinuerer og skriver innlegg basert på rykter – slutt med det. Det er ikke verd noen minutters oppmerksomhet eller noen tusenlapper å ødelegge en manns liv» skriver Peczynski.

Hun beskriver Borg som en snill og omtenksom samboer, med et sunt kvinnesyn. Selv hevder hun at hun var et annet sted på øyen da mens Borg skal ha skjelt ut menneskene rundt seg.

Peczynski hevder at de to i ettertid har prøvd å få svar på hva som faktisk skjedde denne kvelden for en uke siden, men hevder at de beskrivelsene de har fått er det folk har hørt fra andre, altså tredjehåndsinformasjon.

«Okay, sint og full. Utrivelig? Ja. Ulovlig? Nei» skriver hun.