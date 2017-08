18 år gamle Robert drømte om å bli dyrepasser, og hadde fått jobben han ønsket. Fredag ble han bitt til døde av en brunbjørn.

– Han var en vanlig gutt. Han hadde nettopp sluttet på skolen og fått sin drømmejobb. Han ville bli dyrepasser, sier en slektning av 18-åringen til Expressen.

Samme avis skriver at moren til 18-åringen, som het Robert, skriver følgende på dyreparkens Facebook-side:

«Det var hans drøm å jobbe med rovdyr».

I innlegget skriver hun også at sønnen viste familien rundt i dyreparken forrige helg, og at han var svært stolt av jobben han hadde fått.

«Som forelder til Robert som omkom vet jeg at det var hans drøm å jobbe med rovdyr. Vi sørger enormt over vår sønn og bror», skriver moren videre.

På 18-åringens profilbilde på Facebook er det avbildet en bjørn, mens han som bakgrunnsbilde har lagt inn et bilde av en tiger.

Kan ha reddet utenlandsk familie

Før den tragiske hendelsen ble brunbjørnen tatt ut av innhegningen dyreparken Orsa i Dalarna for at dyrepasseren skulle jobbe der inne for å forberede fôring. Også en utenlandsk familie befant seg der inne da bjørnen skal ha gravd seg inn i innhegningen igjen.

Familien deltok i en aktiviteten «Camp Care», som betyr at besøkende får anledning til å hjelpe til med å strø ut mat til dyrene. Sjefen for dyreparken, Sven Brunberg, sier til avisen at familien klarte å flykte fra den angripende bjørnen ved å klatre over gjerdet.

Aftonbladet skriver at barna i familien klatret over gjerdet, mens moren skal ha benyttet seg av en stige. Bilder fra stedet viser en veltet stige ligge ved innhegningen.

– Jeg tror at han kan være en helt, uttaler Brunberg om dyrepasseren til Expressen og fortsetter:

– Han tok kanskje bjørnens oppmerksomhet. Han var kanskje nærmest.

ANGREPET: En 19 år gammel dyrepasser ble angrepet av bjørn i Orsa dyrepark i Sverige. Dyrepasseren døde senere av skadene. Foto: TT/REUTERS

Innstiller «Camp Care»

Familien skal ikke ha bevitnet selve angrepet, og det skal heller ikke finnes andre vitner til hendelsen som skjedde i en innhegning på størrelse med en fotballbane.

Dyreparken har nå satt igang granskning av hvordan angrepet kunne skje. Slike matingsaktiviteter skjer daglig, og er en del av dyrepassernes rutiner.

– Jeg har per nå ingen forklaring. Vi har fulgt rutinene, det hørte jeg selv over radioen, sier Brunberg til SVT Nyheter.

VG har forsøkt å komme i kontakt med både dyreparken og politiet i Dalarna uten å lykkes. I en pressemelding lørdag heter det at Orsa dyrepark dagen etter hendelsen har satt i verk ekstra sikkerhetstiltak, samt en tilleggsinspeksjon av innhegninger og gjerder.

De skriver også at den såkalte «Camp Care» kommer til å bli innstilt inntil man vet årsaken til hva som skjedde.

Hadde sommerjobb

Det var over radioen at 18-åringens kolleger skjønte at noe var galt da tenåringen ikke svarte på deres anrop. De tok seg dermed til innhegningen med våpen, og fikk avlivet bjørnen. 18-åringen fikk livreddende hjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde.

Dyreparkledelsen har uttalt at dette var den første sommeren at 18-åringen jobbet i parken, men at han gjennom sin utdannelse har hatt praksis der flere ganger.

– Han var en glad og trivelig gutt som nettopp hadde startet sin yrkeskarrière som dyrepasser. Det er veldig tragisk at det sluttet på denne måten, sier Brunberg ifølge Aftonbladet.