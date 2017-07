Regjeringskrisen i Sverige: Varsler endringer i regjeringen

STOCKHOLM/OSLO (VG): Det blir ikke nyvalg i Sverige. I stedet går tre ministere av.

En IT-skandale i Sverige har ført til at sveriges borgerlige opposisjon besluttet at de vil stille mistillitsforslag mot tre ministre i Stefan Löfvens regjering, som består av Socialdemokratarna og Milljöpartiet.

Löfven har bekreftet overfor Aftonbladet at det ikke blir nyvalg.

Opposisjonen, som består av Centerpartiet, Moderaterna, Folkepartiet liberalerna og Kristdemokraterna har ikke krevd at regjeringen må gå av. Ministrene det er stilt mistillitsforslag mot er: Infrastrukturminister Anna Johanson, innenriksminister Anders Ygeman og forsvarsminister Peter Hultqvist.

To av ministrene vil gå av så fort som mulig. Dette gjelder infrastrukturministeren som anses å ha et særlig ansvar for skandalen, samt innenriksministeren

Hulquist fortsetter som forsvarsminister på tross av at Alliansen har varslet mistillitsforslag mot ham.

– Alliansen får vel sende Hulqvist et mistillitsforslag. Det kommer til å lede til et enormt press på Alliansen å la være å gjøre det, sier en kilde til Aftonbladet.

Slik blir omrokkeringen

Innenriksminister Anders Ygeman, infrastrukturminister Anna Johansson og helseminister Gabriel Wikström forlater regeringen.

Peter Hultqvist fortsetter som som försvarsminister.

Tomas Eneroth blir ny infrastrukturminister

Annika Strandhäll får ett større ansvar på helsefeltet.

Heléne Fritzon blir innvandringsminister og migrasjionsminister og visejustisminister

Morgan Johansson blir justtis- og innenriksminister

Anders Ygeman foreslås som gruppeleder for Socialdemokraterna.

REGJERINGSKRISE: Etter IT-skandalen i Sverige har statsminister Stefan Löfven (i midten) besluttet at det ikke vil utlyses nyvalg





Liberalerna og Centerpartiet vil ikke ha noen regjeringskrise